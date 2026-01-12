https://1prime.ru/20260112/medvedev-866420126.html
Медведев иронично посоветовал Трампу поторопиться с Гренландией
Медведев иронично посоветовал Трампу поторопиться с Гренландией - 12.01.2026, ПРАЙМ
Медведев иронично посоветовал Трампу поторопиться с Гренландией
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сыронизировал, что если президент США Дональд Трамп не поторопится, жители Гренландии могут... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T22:57+0300
2026-01-12T22:57+0300
2026-01-12T22:57+0300
политика
общество
россия
гренландия
сша
дания
дональд трамп
дмитрий медведев
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/31/843143144_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bea3970133a1111b788aa258c1434aeb.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сыронизировал, что если президент США Дональд Трамп не поторопится, жители Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. "Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый - уже 90-й - субъект Федерации", - написал Медведев на платформе Max. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
https://1prime.ru/20260112/grenlandiya-866416806.html
гренландия
сша
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/31/843143144_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_0bbdb5b5ce7e8cd1624325f753117aa3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, гренландия, сша, дания, дональд трамп, дмитрий медведев, нато, ес
Политика, Общество , РОССИЯ, Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, НАТО, ЕС
Медведев иронично посоветовал Трампу поторопиться с Гренландией
Медведев о намерениях Трампа в Гренландии: если он не поторопится, жители могут выбрать РФ