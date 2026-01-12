Мерц прибыл с визитом в Индию

https://1prime.ru/20260112/merts-866388096.html

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв – ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с первым визитом в Индию, сообщил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал. "Федеральный канцлер Фридрих Мерц прибыл в Ахмедабад с официальным визитом… Индия и Германия отмечают 75-летие дипломатических отношений и 25-летие стратегического партнерства. Визит канцлера Мерца и его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди, которая состоится позже сегодня, еще больше укрепят партнерство между Индией и Германией", - написал индийский дипломат в соцсети X, опубликовав фотографии с прибытия Мерца в аэропорт Ахмедабада и его встречи в аэропорту. По данным агентства ПТИ, после прибытия в Ахмедабад к Мерцу присоединился премьер Моди, лидеры двух государств, в частности, посетили ашрам, основанный Махатмой Ганди на берегу реки Сабармати. Как сообщал ранее МИД Индии, в ходе своего первого визита в эту страну Мерц посетит Ахмедабад и Бангалор. Ожидается, что лидеры Индии и Германии подведут итоги прогресса, достигнутого в различных аспектах стратегического партнерства между Индией и Германией, которому в прошлом году исполнилось 25 лет. "Обсуждение также будет сосредоточено на дальнейшем углублении сотрудничества в области торговли и инвестиций, технологий, образования, профессиональной подготовки и мобильности, а также на развитии сотрудничества в важных областях обороны и безопасности, науки, инноваций и исследований, зеленого и устойчивого развития, а также межличностных отношений", - сообщил МИД Индии. Моди и Мерц также встретятся с лидерами бизнеса и промышленности и обменяются мнениями по вопросам регионального и глобального значения.

