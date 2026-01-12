https://1prime.ru/20260112/merts-866388096.html
Мерц прибыл с визитом в Индию
Мерц прибыл с визитом в Индию - 12.01.2026, ПРАЙМ
Мерц прибыл с визитом в Индию
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с первым визитом в Индию, сообщил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T08:31+0300
2026-01-12T08:31+0300
2026-01-12T08:31+0300
мировая экономика
индия
германия
фридрих мерц
нарендра моди
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв – ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с первым визитом в Индию, сообщил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал. "Федеральный канцлер Фридрих Мерц прибыл в Ахмедабад с официальным визитом… Индия и Германия отмечают 75-летие дипломатических отношений и 25-летие стратегического партнерства. Визит канцлера Мерца и его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди, которая состоится позже сегодня, еще больше укрепят партнерство между Индией и Германией", - написал индийский дипломат в соцсети X, опубликовав фотографии с прибытия Мерца в аэропорт Ахмедабада и его встречи в аэропорту. По данным агентства ПТИ, после прибытия в Ахмедабад к Мерцу присоединился премьер Моди, лидеры двух государств, в частности, посетили ашрам, основанный Махатмой Ганди на берегу реки Сабармати. Как сообщал ранее МИД Индии, в ходе своего первого визита в эту страну Мерц посетит Ахмедабад и Бангалор. Ожидается, что лидеры Индии и Германии подведут итоги прогресса, достигнутого в различных аспектах стратегического партнерства между Индией и Германией, которому в прошлом году исполнилось 25 лет. "Обсуждение также будет сосредоточено на дальнейшем углублении сотрудничества в области торговли и инвестиций, технологий, образования, профессиональной подготовки и мобильности, а также на развитии сотрудничества в важных областях обороны и безопасности, науки, инноваций и исследований, зеленого и устойчивого развития, а также межличностных отношений", - сообщил МИД Индии. Моди и Мерц также встретятся с лидерами бизнеса и промышленности и обменяются мнениями по вопросам регионального и глобального значения.
https://1prime.ru/20260109/merts-866316879.html
индия
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, индия, германия, фридрих мерц, нарендра моди, мид
Мировая экономика, ИНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Нарендра Моди, МИД
Мерц прибыл с визитом в Индию
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с первым визитом в Индию
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв – ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с первым визитом в Индию, сообщил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц
прибыл в Ахмедабад с официальным визитом… Индия
и Германия
отмечают 75-летие дипломатических отношений и 25-летие стратегического партнерства. Визит канцлера Мерца и его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди
, которая состоится позже сегодня, еще больше укрепят партнерство между Индией и Германией", - написал индийский дипломат в соцсети X, опубликовав фотографии с прибытия Мерца в аэропорт Ахмедабада и его встречи в аэропорту.
"Полное унижение": на Западе накинулись на Мерца после слов об Украине
По данным агентства ПТИ, после прибытия в Ахмедабад к Мерцу присоединился премьер Моди, лидеры двух государств, в частности, посетили ашрам, основанный Махатмой Ганди на берегу реки Сабармати.
Как сообщал ранее МИД
Индии, в ходе своего первого визита в эту страну Мерц посетит Ахмедабад и Бангалор. Ожидается, что лидеры Индии и Германии подведут итоги прогресса, достигнутого в различных аспектах стратегического партнерства между Индией и Германией, которому в прошлом году исполнилось 25 лет.
"Обсуждение также будет сосредоточено на дальнейшем углублении сотрудничества в области торговли и инвестиций, технологий, образования, профессиональной подготовки и мобильности, а также на развитии сотрудничества в важных областях обороны и безопасности, науки, инноваций и исследований, зеленого и устойчивого развития, а также межличностных отношений", - сообщил МИД Индии.
Моди и Мерц также встретятся с лидерами бизнеса и промышленности и обменяются мнениями по вопросам регионального и глобального значения.