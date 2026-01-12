https://1prime.ru/20260112/meta-866406678.html
Стало известно, кто станет президентом Meta*
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Meta* назначила на должности президента и вице-председателя совета директоров компании бывшего заместителя советника по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе Дину Пауэлл Маккормик, следует из пресс-релиза Meta*. "Опыт Дины на высших уровнях мировой финансовой системы в сочетании с ее глубокими связями по всему миру делают ее уникально подходящей для помощи Meta* в управлении следующим этапом роста в качестве президента и вице-председателя совета директоров", - приводятся в сообщении слова основателя и генерального директора компании Марка Цукерберга. Отмечается, что Маккормик будет сотрудничать с командами по вычислительной технике и инфраструктуре, чтобы обеспечить реализацию многомиллиардных инвестиций Meta* в соответствии с целями компании. Она также будет руководить работой по созданию новых стратегических партнерских отношений в вопросах капитала и поиску инновационных способов расширения долгосрочных инвестиционных возможностей Meta*. Дина Пауэлл Маккормик занимала должность заместителя советника по национальной безопасности Трампа в его первый срок, также была старшим советником Белого дома и помощницей госсекретаря Кондолизы Райс при президенте Джордже Буше. Она также проработала 16 лет на руководящих должностях в одном из крупнейших банков Goldman Sachs. Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.