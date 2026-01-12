Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, кто станет президентом Meta* - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/meta-866406678.html
Стало известно, кто станет президентом Meta*
Стало известно, кто станет президентом Meta* - 12.01.2026, ПРАЙМ
Стало известно, кто станет президентом Meta*
Meta* назначила на должности президента и вице-председателя совета директоров компании бывшего заместителя советника по национальной безопасности при президенте | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T17:58+0300
2026-01-12T17:58+0300
мировая экономика
рф
сша
дональд трамп
марк цукерберг
meta
goldman sachs
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859651891_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5ed91ba5474423d764083447bd4e8306.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Meta* назначила на должности президента и вице-председателя совета директоров компании бывшего заместителя советника по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе Дину Пауэлл Маккормик, следует из пресс-релиза Meta*. "Опыт Дины на высших уровнях мировой финансовой системы в сочетании с ее глубокими связями по всему миру делают ее уникально подходящей для помощи Meta* в управлении следующим этапом роста в качестве президента и вице-председателя совета директоров", - приводятся в сообщении слова основателя и генерального директора компании Марка Цукерберга. Отмечается, что Маккормик будет сотрудничать с командами по вычислительной технике и инфраструктуре, чтобы обеспечить реализацию многомиллиардных инвестиций Meta* в соответствии с целями компании. Она также будет руководить работой по созданию новых стратегических партнерских отношений в вопросах капитала и поиску инновационных способов расширения долгосрочных инвестиционных возможностей Meta*. Дина Пауэлл Маккормик занимала должность заместителя советника по национальной безопасности Трампа в его первый срок, также была старшим советником Белого дома и помощницей госсекретаря Кондолизы Райс при президенте Джордже Буше. Она также проработала 16 лет на руководящих должностях в одном из крупнейших банков Goldman Sachs. Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250919/ssha-862528512.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859651891_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_eb4e269c833bf70f127f0564b4228c9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, рф, сша, дональд трамп, марк цукерберг, meta, goldman sachs, facebook
Мировая экономика, РФ, США, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Meta, Goldman Sachs, Facebook
17:58 12.01.2026
 
Стало известно, кто станет президентом Meta*

Бывший заместитель советника по нацбезопасности Трампа станет президентом Meta

© РИА Новости . Яков АндреевРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Яков Андреев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Meta* назначила на должности президента и вице-председателя совета директоров компании бывшего заместителя советника по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе Дину Пауэлл Маккормик, следует из пресс-релиза Meta*.
"Опыт Дины на высших уровнях мировой финансовой системы в сочетании с ее глубокими связями по всему миру делают ее уникально подходящей для помощи Meta* в управлении следующим этапом роста в качестве президента и вице-председателя совета директоров", - приводятся в сообщении слова основателя и генерального директора компании Марка Цукерберга.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Meta Platforms* планирует выйти на рынок электроэнергии США
19 сентября 2025, 19:32
Отмечается, что Маккормик будет сотрудничать с командами по вычислительной технике и инфраструктуре, чтобы обеспечить реализацию многомиллиардных инвестиций Meta* в соответствии с целями компании. Она также будет руководить работой по созданию новых стратегических партнерских отношений в вопросах капитала и поиску инновационных способов расширения долгосрочных инвестиционных возможностей Meta*.
Дина Пауэлл Маккормик занимала должность заместителя советника по национальной безопасности Трампа в его первый срок, также была старшим советником Белого дома и помощницей госсекретаря Кондолизы Райс при президенте Джордже Буше. Она также проработала 16 лет на руководящих должностях в одном из крупнейших банков Goldman Sachs.
Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Мировая экономикаРФСШАДональд ТрампМарк ЦукербергMetaGoldman SachsFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала