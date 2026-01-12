https://1prime.ru/20260112/moldaviya-866392138.html
Экономика Молдавии остается в критической зоне, заявил Филат
Экономика Молдавии остается в критической зоне, заявил Филат - 12.01.2026, ПРАЙМ
Экономика Молдавии остается в критической зоне, заявил Филат
Экономика Молдавии остается в критической зоне из-за постоянного роста инфляции, которую власти не могут взять под контроль, заявил экс-премьер, лидер... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T10:54+0300
2026-01-12T10:54+0300
2026-01-12T10:54+0300
мировая экономика
молдавия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866391961_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a9f13d15635d5e2ea394061c64defd3b.jpg
КИШИНЕВ, 12 янв - ПРАЙМ. Экономика Молдавии остается в критической зоне из-за постоянного роста инфляции, которую власти не могут взять под контроль, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат. "Средний уровень инфляции в мире в 2025 году составляет около 4,2%. Молдавия демонстрирует прогнозируемый уровень инфляции порядка 7,7%, занимая 35-е место в мировом рейтинге и значительно превышая средний глобальный показатель. В то время как многим экономикам удалось вернуть инфляцию в диапазон 2–3%, Молдавия остается в критической зоне, где рост цен ежемесячно подрывает покупательную способность населения", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, стоимость жизни в Молдавии продолжает расти быстрее, чем в большинстве других стран. Он отмечает, что Молдавия продолжает проигрывать борьбу с инфляцией, и граждане ежедневно расплачиваются за эту реальность. "Вместо четких и эффективных решений по защите уровня жизни мы слишком часто наблюдаем уход дискуссии в абстрактные плоскости или использование манипулятивных месседжей в узкопартийных интересах. Инфляция, заработные платы, пенсии, рабочие места и налогово-бюджетная политика должны быть реальными приоритетами государственной власти, а не просто инструментами политической коммуникации", - подчеркнул экс-премьер. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://1prime.ru/20260108/moldaviya-866305073.html
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866391961_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4ed6f19c05ddc31d8f886ffefa3e9764.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, молдавия
Мировая экономика, МОЛДАВИЯ
Экономика Молдавии остается в критической зоне, заявил Филат
Экс-премьер Молдавии Филат: экономика страны находится в критической зоне из-за инфляции
КИШИНЕВ, 12 янв - ПРАЙМ. Экономика Молдавии остается в критической зоне из-за постоянного роста инфляции, которую власти не могут взять под контроль, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Средний уровень инфляции в мире в 2025 году составляет около 4,2%. Молдавия
демонстрирует прогнозируемый уровень инфляции порядка 7,7%, занимая 35-е место в мировом рейтинге и значительно превышая средний глобальный показатель. В то время как многим экономикам удалось вернуть инфляцию в диапазон 2–3%, Молдавия остается в критической зоне, где рост цен ежемесячно подрывает покупательную способность населения", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии лицемерно лгут гражданам о росте экономики, заявил депутат
По его словам, стоимость жизни в Молдавии продолжает расти быстрее, чем в большинстве других стран. Он отмечает, что Молдавия продолжает проигрывать борьбу с инфляцией, и граждане ежедневно расплачиваются за эту реальность.
"Вместо четких и эффективных решений по защите уровня жизни мы слишком часто наблюдаем уход дискуссии в абстрактные плоскости или использование манипулятивных месседжей в узкопартийных интересах. Инфляция, заработные платы, пенсии, рабочие места и налогово-бюджетная политика должны быть реальными приоритетами государственной власти, а не просто инструментами политической коммуникации", - подчеркнул экс-премьер.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.