В Госдуме заявили о подготовке Санду аншлюса Молдавии
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду готовит аншлюс Молдавии Румынией и под корень сносит молдавскую государственность, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство. "Санду готовит аншлюс Молдовы. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что была бы рада проголосовать за присоединение Молдовы к Румынии, если бы был проведён такой референдум. Может показаться, что Майя Санду была собеседником пранкеров Вована и Лексуса и нечаянно разоткровенничалась перед ними - но нет, она сделала это заявление в интервью одному из крупнейших британских подкастов - The Rest Is Politics", - сказала Аршинова. По ее мнению, можно сказать, что это официальное заявление о предательстве Молдавии. "Надеюсь, после этого молдаване услышат и следующее ее заявление - о сложении с себя полномочий президента страны. Но, к сожалению, такой вариант маловероятен. И правда: зачем стесняться в своем признании в ненависти к Молдове и ее гражданам? Так мог сказать только тот, кто уже предал свою страну и готовится объявить об этом, что Майя Санду и сделала", - добавила депутат. Аршинова считает, что президент Молдавии с румынским гражданством не может поступить иначе. По ее словам, Санду "приносила клятву верности" Румынии - и теперь под корень сносит молдавскую государственность, когда половина граждан страны находится за границей "в поисках хлеба насущного" и некому встать на защиту страны, ведь оппозиция в тюрьмах, а независимые СМИ уничтожены. "Планам Санду пока сильно мешают Приднестровье и еще не подконтрольная Гагаузская Республика. Если с помощью выборов в марте будет установлен лояльный Санду режим в Гагаузии, Молдова приступит к решению "приднестровского вопроса", и уже после этого дорога в Румынию будет свободна. Молдова утратит свое существование как государство, повторив судьбу Австрии в 1938 году", - добавила парламентарий. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии. Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Власти Молдавии при Санду перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
