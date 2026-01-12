Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.01.2026
Объем торгов на Московской бирже в декабре вырос на 30%
экономика
рынок
россия
мосбиржа
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Общий объем торгов на Московской бирже в декабре вырос на 30% по отношению к ноябрю и составил 194,4 триллиона рублей, большая часть приходится на денежный рынок, оборот которого составил 148,7 триллиона рублей, а объем торгов за весь 2025 год вырос на 17% - до 1,744 квадриллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре 2025 года составил 194,4 триллиона рублей", - говорится в сообщении. В ноябре этот показатель достигал 149,2 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в декабре составил 2,8 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов – 99,9 миллиарда рублей. Объем торгов облигациями достиг 4,3 триллиона рублей без учета однодневных облигаций, среднедневной объем торгов – 195,2 миллиарда, а общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,4 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 295 миллиардов. Объем торгов на срочном рынке достиг 17,2 триллиона рублей, в то время как среднедневной объем торгов составил 783,9 миллиарда. Объем торгов на денежном рынке составил 148,7 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 5,7 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 68,6 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 49,9 триллиона.
рынок, россия, мосбиржа
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа
18:57 12.01.2026
 
Объем торгов на Московской бирже в декабре вырос на 30%

Объем торгов на Московской бирже в декабре вырос на 30% к ноябрю, и на 17% за 2025 год

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Общий объем торгов на Московской бирже в декабре вырос на 30% по отношению к ноябрю и составил 194,4 триллиона рублей, большая часть приходится на денежный рынок, оборот которого составил 148,7 триллиона рублей, а объем торгов за весь 2025 год вырос на 17% - до 1,744 квадриллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре 2025 года составил 194,4 триллиона рублей", - говорится в сообщении. В ноябре этот показатель достигал 149,2 триллиона рублей.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в декабре составил 2,8 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов – 99,9 миллиарда рублей.
Объем торгов облигациями достиг 4,3 триллиона рублей без учета однодневных облигаций, среднедневной объем торгов – 195,2 миллиарда, а общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,4 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 295 миллиардов.
Объем торгов на срочном рынке достиг 17,2 триллиона рублей, в то время как среднедневной объем торгов составил 783,9 миллиарда.
Объем торгов на денежном рынке составил 148,7 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 5,7 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 68,6 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 49,9 триллиона.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 9 декабря
Экономика Рынок РОССИЯ Мосбиржа
 
 
