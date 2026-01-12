https://1prime.ru/20260112/moshenniki-866384955.html

Мошенники обманывают россиян под видом обновления почты Outlook

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мошенники обманывают россиян под видом обновления почты Outlook: они присылают письма, в которых сообщают якобы о переводе учетных записей пользователей на обновленную версию Outlook Web 2026, заметил корреспондент РИА Новости. "Мы отправляем это письмо, чтобы сообщить вам, что в связи с недавним обновлением наших серверов, проведенным в выходные дни, мы перевели всех пользователей учетных записей электронной почты на обновленную версию Outlook Web 2026. Это сделано в целях повышения эффективности и безопасности", - говорится в письме. В письме аферисты просят пользователя перейти по гиперссылке для обновления личных данных, которая на самом деле является вредоносной. "Это обязательно для всех пользователей", - добавляется там. В свою очередь руководитель группы защиты от почтовых угроз в "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун рассказал РИА Новости, что в фишинговых сообщениях злоумышленники могут имитировать обращения системных администраторов к сотрудникам якобы по поводу необходимости обновления программного обеспечения, а также проблем с переполненной электронной почтой или истечением срока действия пароля. Как правило, тон и содержание таких писем вынуждает человека действовать в спешке, на это и делают ставку злоумышленники – они запугивают ограничением доступа к рабочей информации, потерей важных данных или полной блокировкой, пояснил эксперт.

