Два процента: как повышение налога изменит логистику

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. 2026 год для логистического рынка начнется с серьезного испытания — повышения ставки НДС до 22%. Казалось бы, всего два процента, но в среде транспортных услуг этот фактор способен перевернуть конкурентную карту. Как это изменение отразится на перевозках и к чему готовиться всем участникам цепочки поставок?Сухопутные перевозкиПовышение НДС на 2 процентных пункта кажется несущественным изменением, но для транспортно-экспедиционной отрасли это может стать переломным моментом.В международных морских, железнодорожных и автомобильных перевозках есть налоговая ловушка, о которой многие не задумываются. Пока груз из-за границы везет один перевозчик от точки А до точки Б без пересадок — ставка НДС остается нулевой до момента прибытия на таможню. Но стоит сделать перегрузку в российском порту или на ж/д станции, и картина кардинально меняется.Как это работает на практике? Возьмем типичную схему: контейнер прибыл в Новороссийск, его сгружают с корабля и ставят на фуру до Екатеринбурга. Казалось бы, логично — используем крупный порт как хаб для дальнейшего распределения.Но с точки зрения налогов это уже две отдельные услуги. Морская перевозка до Новороссийска — под нулевой ставкой. А вот автомобильная доставка от порта до склада получателя — уже под полным НДС. И теперь это не 20%, а целых 22%.Что меняется для логистовПредставьте, вы всегда работали через крупные транспортные узлы. Владивосток для грузов из Азии, Новороссийск — для европейского направления. Удобно, отработано, есть проверенные партнеры.Теперь придется заново пересчитать экономику каждого маршрута. Может оказаться, что дешевле организовать прямую доставку до конечной точки, даже если это технически сложнее. Либо заранее заложить в тариф дополнительные 22% на внутренние перевозки — и объяснить клиенту, почему услуга подорожала.Особенно болезненно это бьет по сборным грузам. Раньше было выгодно собирать партии от разных получателей в одном порту, а потом развозить по городам. Сейчас каждая такая "довозка" съедает рентабельность.Авиация живет по своим правиламС самолетами все проще и одновременно сложнее. Международные рейсы (например, Дубай — Москва) целиком идут по нулевой ставке, даже если половину пути лайнер летит над Россией.Зато как только самолет коснулся полосы в Домодедово — все, что происходит дальше с грузом, попадает под полную ставку НДС.С 1 января новая ставка НДС коснется всех услуг на российской территории: складских операций, терминальной обработки в аэропортах, временного хранения на СВХ, погрузочно-разгрузочных работ, вывоза и экспедирования. Не исключено, что вырастет в цене и топливо, так как АЗС тоже являются плательщиками НДС.Договоры требуют пересмотраДля разовых отправок изменения коснутся только новых заявок — в типовых договорах транспортной экспедиции цена обычно не фиксируется. Другое дело — контрактная логистика, когда крупные заводы заключают годовые соглашения с фиксированными ставками в обмен на гарантированные объемы. Тут потребуются дополнительные соглашения. Это риск для экспедитора, поэтому в контрактах ставки обычно чуть завышают для подстраховки. Но главный вопрос не в бухгалтерских тонкостях, а в том, кто в итоге заплатит эти дополнительные проценты.Транспортные компании могут действовать двумя способами. Первый — переложить увеличение процентной налоговой ставки на клиентов. Второй — уменьшить собственную маржинальность, сохранив конкурентоспособные цены.В высокомаржинальной авиационной логистике, где борьба часто идет за уникальный сервис, а не за цену, экспедиторы с большой вероятностью просто добавят новые 2% к счетам клиентов. Иная ситуация в сегменте морских и автомобильных перевозок, где конкуренция предельно ценовая. Здесь у игроков с маржой в 8–10% просто нет буфера, и им придется либо сокращать свою и без того небольшую прибыль, либо искать способы оптимизации.Рост налогового давления неизбежно толкает небольшие логистические компании к объединению. Компании пытаются объединить ресурсы, базы клиентов и знания, надеясь вместе пережить трудный период. Такие союзы работают до тех пор, пока выгода есть для всех.Как выжить логистическим компаниям в 2026 годуЧтобы выстоять в новых условиях, недостаточно просто повысить цены или слиться с конкурентом. Нужно создавать сервисы, которые заточены под реальные потребности клиентов. На сужающемся рынке удержатся только те, кто предлагает настоящую пользу, а не просто снижает стоимость.Ключ — в фокусе. Гораздо эффективнее стать экспертом в чем-то одном: в перевозке особых грузов, работе с конкретным регионом или обслуживании узкой ниши. Глубокое знание своей области всегда весомее размытой универсальности.При этом критически важно глубоко прорабатывать маршруты, убирая лишних посредников. Каждое дополнительное звено удорожает доставку и снижает управляемость процесса. Клиенты платят за прозрачность и предсказуемый результат.Вкладываться стоит в качество сервиса, а не в гонку за самой низкой ценой. Демпинг бьет по всей отрасли, обесценивая услуги для всех. Хорошая работа, которая реально помогает бизнесу клиента, всегда найдет спрос — даже если ее цена будет справедливо выше.2026 год воспринимается как рубеж. Рынок ждет неизбежное расслоение: сильные и гибкие — с одной стороны, остальные — с другой. Выиграют те, кто сделает ставку не на универсальность, а на узкую экспертизу и качество. Именно такие игроки не просто сохранят позиции, а перепишут правила.Автор - Никита Баранов, сооснователь и директор по стратегии логистической группы компаний TLS GROUP

