https://1prime.ru/20260112/novoboykovskoe--866402340.html
ВС России освободили Новобойковское в Запорожской области
ВС России освободили Новобойковское в Запорожской области - 12.01.2026, ПРАЙМ
ВС России освободили Новобойковское в Запорожской области
Группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Новобойковское Запорожской области, сообщило министерство обороны России. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T14:52+0300
2026-01-12T14:52+0300
2026-01-12T14:52+0300
запорожская область
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Новобойковское Запорожской области, сообщило министерство обороны России. "В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
https://1prime.ru/20260109/rossiya-866321908.html
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_ed9862f99b4b1bb48ea75386a1e87924.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, минобороны рф
Запорожская область, Минобороны РФ
ВС России освободили Новобойковское в Запорожской области
Группировка войск "Днепр" освободила Новобойковское в Запорожской области