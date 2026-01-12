https://1prime.ru/20260112/novostroyki-866407011.html

"Самолет" до конца марта завершит передачу ключей дольщикам ЖК "Алхимово"

"Самолет" до конца марта завершит передачу ключей дольщикам ЖК "Алхимово" - 12.01.2026, ПРАЙМ

"Самолет" до конца марта завершит передачу ключей дольщикам ЖК "Алхимово"

Девелоперская группа "Самолет" намерена завершить передачу ключей дольщикам жилого комплекса "Алхимово" в поселении Рязановском в Новой Москве до конца марта,... | 12.01.2026, ПРАЙМ

недвижимость

бизнес

финансы

новая москва

москва

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" намерена завершить передачу ключей дольщикам жилого комплекса "Алхимово" в поселении Рязановском в Новой Москве до конца марта, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе компании. Ранее дольщики строящегося с осени 2019 года ЖК "Алхимово" пожаловались в соцсетях на задержку "Самолетом" передачи квартир. Они сообщили, что деньги с эскроу-счетов были сняты застройщиком в мае 2025 года, но ключи от квартир по состоянию на конец года покупатели не получили. "В соответствие с законодательством эскроу-счета были раскрыты проектным банком в течение десяти дней после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Все средства ушли на погашение кредитного договора и процентов по нему", – сообщили в пресс-службе "Самолета". В Мосгосстройнадзоре информацию о задержке передачи ключей подтвердили. Там пояснили, что все объекты, входящие в состав ЖК "Алхимово", введены в эксплуатацию, последние жилые дома были сданы в апреле 2025 года. Работы были выполнены в полном объеме и в соответствии с утвержденным проектом, подчеркнули в ведомстве, указав, что перенос сроков передачи ключей связан с не выполненной до конца отделкой. "Согласно проектной документации, отделка квартир на этапе строительства не предусмотрена. Данные работы выполняются застройщиком после ввода объекта в эксплуатацию на основании и в сроки, установленные договорами участия в долевом строительстве. По информации "Самолет-Алхимово", причиной переноса сроков передачи объектов долевого строительства является невыполненная отделка жилых помещений и нехватка трудовых ресурсов", – рассказали в Мосгосстройнадзоре. В девелоперской компании перенос передачи ключей ряда секций пятой очереди ЖК "Алхимово" связали с завершением подготовки инженерных систем и ожиданием поставок необходимых отделочных материалов и мебели, о чем 6 декабря собственникам были направлены уведомления. В пресс-службе застройщика отметили, что раскрытие эскроу-счетов не влияет на сроки выполнения отделочных работ и меблировки квартир, и добавили, что эти виды работ, где много ручного труда, особенно зависимы от нехватки кадров, что сказывается на сроках передачи ключей. "На сегодня в четвертой очереди ЖК "Алхимово" заселены или заселяются секции 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 13.1, 13.3 и 13.4, корпуса 10 и 12. В пятой очереди строительства заселяются секции 15.1 (с 29 октября), 16.2 (со 2 ноября). В декабре были открыты к заселению корпуса 11 и 14. Начать передачу ключей секций 13.2 и 15.2 планируется в феврале 2026 года, а секций 15.3, 15.4, 16.1, – до 30 марта", – уточнили в пресс-службе девелопера. Ранее Мосгосстройнадзор сообщил, что сроки ввода и передачи объектов долевого строительства нарушены на шесть и более месяцев по 17 из 247 возводимых в Москве жилых комплексов, что составляет 6,9% от их общего количества.

новая москва

москва

2026

Новости

