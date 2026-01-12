https://1prime.ru/20260112/olivki-866403033.html

В мире сократится производство оливок

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Производство оливок в текущем 2025-2026 сельскохозяйственном году сократится на 10%, лидером по производству станет Египет, следует из данных Международного совета по оливкам. Согласно прогнозу совета, производство оливок в мире в 2025-2026 сельхозгоду (сентябрь 2025 - август 2026) снизится на 10%, до 2,986 миллиона тонн с 3,316 миллиона тонн по предварительной оценке минувшего 2024-2025 года. Крупнейшим производителем станет Египет с производством 650 тысяч тонн оливок (+8%), второе место займет Испания с 499 тысячами тонн (-6%), третье - Турция с уровнем в 450 тысяч тонн (-40%). Предварительно в 2024-2025 сельхозгоду лидером была Турция с 750 тысячами тонн (+53%), за которой шли Египет (600 тысяч тонн, -20%) и Испания (533 тысячи тонн, +31%), следует из данных совета.

