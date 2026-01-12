Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В мире сократится производство оливок - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/olivki-866403033.html
В мире сократится производство оливок
В мире сократится производство оливок - 12.01.2026, ПРАЙМ
В мире сократится производство оливок
Производство оливок в текущем 2025-2026 сельскохозяйственном году сократится на 10%, лидером по производству станет Египет, следует из данных Международного... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T15:40+0300
2026-01-12T15:51+0300
промышленность
сельское хозяйство
египет
испания
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84127/36/841273608_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_092dc3d816d1a54c91570411e58d6929.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Производство оливок в текущем 2025-2026 сельскохозяйственном году сократится на 10%, лидером по производству станет Египет, следует из данных Международного совета по оливкам. Согласно прогнозу совета, производство оливок в мире в 2025-2026 сельхозгоду (сентябрь 2025 - август 2026) снизится на 10%, до 2,986 миллиона тонн с 3,316 миллиона тонн по предварительной оценке минувшего 2024-2025 года. Крупнейшим производителем станет Египет с производством 650 тысяч тонн оливок (+8%), второе место займет Испания с 499 тысячами тонн (-6%), третье - Турция с уровнем в 450 тысяч тонн (-40%). Предварительно в 2024-2025 сельхозгоду лидером была Турция с 750 тысячами тонн (+53%), за которой шли Египет (600 тысяч тонн, -20%) и Испания (533 тысячи тонн, +31%), следует из данных совета.
https://1prime.ru/20251229/turtsiya-866056257.html
египет
испания
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84127/36/841273608_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_62c2d6f6f30868bfaebc62312f6ac402.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, сельское хозяйство, египет, испания, турция
Промышленность, Сельское хозяйство, ЕГИПЕТ, ИСПАНИЯ, ТУРЦИЯ
15:40 12.01.2026 (обновлено: 15:51 12.01.2026)
 
В мире сократится производство оливок

Производство оливок в 2025-2026 годах сократится на десять процентов

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОливки
Оливки - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Оливки. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Производство оливок в текущем 2025-2026 сельскохозяйственном году сократится на 10%, лидером по производству станет Египет, следует из данных Международного совета по оливкам.
Согласно прогнозу совета, производство оливок в мире в 2025-2026 сельхозгоду (сентябрь 2025 - август 2026) снизится на 10%, до 2,986 миллиона тонн с 3,316 миллиона тонн по предварительной оценке минувшего 2024-2025 года.
Крупнейшим производителем станет Египет с производством 650 тысяч тонн оливок (+8%), второе место займет Испания с 499 тысячами тонн (-6%), третье - Турция с уровнем в 450 тысяч тонн (-40%).
Предварительно в 2024-2025 сельхозгоду лидером была Турция с 750 тысячами тонн (+53%), за которой шли Египет (600 тысяч тонн, -20%) и Испания (533 тысячи тонн, +31%), следует из данных совета.
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В Турции уменьшился урожай фруктов по итогам 2025 года
29 декабря 2025, 22:33
 
ПромышленностьСельское хозяйствоЕГИПЕТИСПАНИЯТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала