Путин подчеркнул важность вопроса производительности труда в ОПК

Путин подчеркнул важность вопроса производительности труда в ОПК

2026-01-12T13:43+0300

промышленность

россия

владимир путин

денис мантуров

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым подчеркнул важность вопроса производительности труда в российском оборонно-промышленном комплексе. "Это очень важный вопрос", - сказал Путин, комментируя доклад Мантурова о повышении производительности труда в ОПК.

