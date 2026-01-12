https://1prime.ru/20260112/opk-866398140.html
Путин подчеркнул важность вопроса производительности труда в ОПК
2026-01-12T13:43+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым подчеркнул важность вопроса производительности труда в российском оборонно-промышленном комплексе. "Это очень важный вопрос", - сказал Путин, комментируя доклад Мантурова о повышении производительности труда в ОПК.
