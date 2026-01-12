Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин дал поручения по оценке производительности труда в ОПК - 12.01.2026, ПРАЙМ
Путин дал поручения по оценке производительности труда в ОПК
Путин дал поручения по оценке производительности труда в ОПК - 12.01.2026, ПРАЙМ
Путин дал поручения по оценке производительности труда в ОПК
Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову при оценке производительности труда в оборонной промышленности "вычистить"... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T13:48+0300
2026-01-12T13:48+0300
промышленность
рф
владимир путин
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову при оценке производительности труда в оборонной промышленности "вычистить" фактор второй смены. Глава государства в понедельник встретился с первым вице-премьером в Кремле. "Это очень важный вопрос. И я просил бы вас "вычистить" фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности", - обратился Путин к Мантурову.
рф
промышленность, рф, владимир путин, денис мантуров
Промышленность, РФ, Владимир Путин, Денис Мантуров
13:48 12.01.2026
 
Путин дал поручения по оценке производительности труда в ОПК

Путин поручил при оценке производительности в ОПК вычистить фактор второй смены

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову при оценке производительности труда в оборонной промышленности "вычистить" фактор второй смены.
Глава государства в понедельник встретился с первым вице-премьером в Кремле.
"Это очень важный вопрос. И я просил бы вас "вычистить" фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности", - обратился Путин к Мантурову.
Алиханов рассказал о росте производительности труда в ОПК
13 октября 2025, 14:37
 
ПромышленностьРФВладимир ПутинДенис Мантуров
 
 
Заголовок открываемого материала