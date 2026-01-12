https://1prime.ru/20260112/opk-866398290.html
Путин дал поручения по оценке производительности труда в ОПК
Путин дал поручения по оценке производительности труда в ОПК - 12.01.2026, ПРАЙМ
Путин дал поручения по оценке производительности труда в ОПК
Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову при оценке производительности труда в оборонной промышленности "вычистить"... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T13:48+0300
2026-01-12T13:48+0300
2026-01-12T13:48+0300
промышленность
рф
владимир путин
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову при оценке производительности труда в оборонной промышленности "вычистить" фактор второй смены. Глава государства в понедельник встретился с первым вице-премьером в Кремле. "Это очень важный вопрос. И я просил бы вас "вычистить" фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности", - обратился Путин к Мантурову.
https://1prime.ru/20251013/alikhanov-863461231.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, рф, владимир путин, денис мантуров
Промышленность, РФ, Владимир Путин, Денис Мантуров
Путин дал поручения по оценке производительности труда в ОПК
Путин поручил при оценке производительности в ОПК вычистить фактор второй смены