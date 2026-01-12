https://1prime.ru/20260112/opk-866398290.html

Путин дал поручения по оценке производительности труда в ОПК

Путин дал поручения по оценке производительности труда в ОПК

2026-01-12T13:48+0300

промышленность

рф

владимир путин

денис мантуров

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову при оценке производительности труда в оборонной промышленности "вычистить" фактор второй смены. Глава государства в понедельник встретился с первым вице-премьером в Кремле. "Это очень важный вопрос. И я просил бы вас "вычистить" фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности", - обратился Путин к Мантурову.

рф

2026

