В Германии сделали громкое заявление о перехвате "Орешника"
Welt: немецкая система ПРО Arrow 3 вряд ли сможет сбить "Орешник"
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 не смогла бы нейтрализовать ракету типа "Орешник", сообщает газета Welt со ссылкой на командование НАТО.
Издание отмечает, что хотя теоретически система могла бы перехватить ракету, выпущенную по западной Украине, проведенные технические оценки и особенности этой модели свидетельствуют о том, что на практике это практически невозможно.
"В кругах НАТО при ответе на вопрос о потенциальном перехвате "Орешника" подчеркивают, что Arrow 3 пока находится в стадии так называемой начальной готовности, что означает ее недоактивное состояние", — говорится в статье.
Как отмечает автор публикации, на современном этапе вместо Arrow 3 используется нидерландская система Patriot, чьи возможности в противодействии вооружению по типу "Орешника" весьма ограничены или даже невозможны.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Arrow 3 — американо-израильская система противоракетной обороны, которые Штаты закупят у Израиля в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 год. В середине декабря комитет бундесвера объявил, что Arrow 3 войдут в закупку экипировки и боевого снаряжения для нужд немецкой армии.