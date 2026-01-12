https://1prime.ru/20260112/oreshnik-866385147.html

В Германии сделали громкое заявление о перехвате "Орешника"

В Германии сделали громкое заявление о перехвате "Орешника" - 12.01.2026, ПРАЙМ

В Германии сделали громкое заявление о перехвате "Орешника"

Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 не смогла бы нейтрализовать ракету типа "Орешник", сообщает газета Welt со ссылкой на командование НАТО. | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T05:36+0300

2026-01-12T05:36+0300

2026-01-12T05:36+0300

украина

германия

киев

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 не смогла бы нейтрализовать ракету типа "Орешник", сообщает газета Welt со ссылкой на командование НАТО.Издание отмечает, что хотя теоретически система могла бы перехватить ракету, выпущенную по западной Украине, проведенные технические оценки и особенности этой модели свидетельствуют о том, что на практике это практически невозможно. "В кругах НАТО при ответе на вопрос о потенциальном перехвате "Орешника" подчеркивают, что Arrow 3 пока находится в стадии так называемой начальной готовности, что означает ее недоактивное состояние", — говорится в статье. Как отмечает автор публикации, на современном этапе вместо Arrow 3 используется нидерландская система Patriot, чьи возможности в противодействии вооружению по типу "Орешника" весьма ограничены или даже невозможны. В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством. Arrow 3 — американо-израильская система противоракетной обороны, которые Штаты закупят у Израиля в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 год. В середине декабря комитет бундесвера объявил, что Arrow 3 войдут в закупку экипировки и боевого снаряжения для нужд немецкой армии.

украина

германия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, германия, киев, нато