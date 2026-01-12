Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии сделали громкое заявление о перехвате "Орешника" - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/oreshnik-866385147.html
В Германии сделали громкое заявление о перехвате "Орешника"
В Германии сделали громкое заявление о перехвате "Орешника" - 12.01.2026, ПРАЙМ
В Германии сделали громкое заявление о перехвате "Орешника"
Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 не смогла бы нейтрализовать ракету типа "Орешник", сообщает газета Welt со ссылкой на командование НАТО. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T05:36+0300
2026-01-12T05:36+0300
украина
германия
киев
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 не смогла бы нейтрализовать ракету типа "Орешник", сообщает газета Welt со ссылкой на командование НАТО.Издание отмечает, что хотя теоретически система могла бы перехватить ракету, выпущенную по западной Украине, проведенные технические оценки и особенности этой модели свидетельствуют о том, что на практике это практически невозможно. "В кругах НАТО при ответе на вопрос о потенциальном перехвате "Орешника" подчеркивают, что Arrow 3 пока находится в стадии так называемой начальной готовности, что означает ее недоактивное состояние", — говорится в статье. Как отмечает автор публикации, на современном этапе вместо Arrow 3 используется нидерландская система Patriot, чьи возможности в противодействии вооружению по типу "Орешника" весьма ограничены или даже невозможны. В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством. Arrow 3 — американо-израильская система противоракетной обороны, которые Штаты закупят у Израиля в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 год. В середине декабря комитет бундесвера объявил, что Arrow 3 войдут в закупку экипировки и боевого снаряжения для нужд немецкой армии.
украина
германия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, германия, киев, нато
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Киев, НАТО
05:36 12.01.2026
 
В Германии сделали громкое заявление о перехвате "Орешника"

Welt: немецкая система ПРО Arrow 3 вряд ли сможет сбить "Орешник"

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии
Флаг Германии
Флаг Германии. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 не смогла бы нейтрализовать ракету типа "Орешник", сообщает газета Welt со ссылкой на командование НАТО.
Издание отмечает, что хотя теоретически система могла бы перехватить ракету, выпущенную по западной Украине, проведенные технические оценки и особенности этой модели свидетельствуют о том, что на практике это практически невозможно.
"В кругах НАТО при ответе на вопрос о потенциальном перехвате "Орешника" подчеркивают, что Arrow 3 пока находится в стадии так называемой начальной готовности, что означает ее недоактивное состояние", — говорится в статье.
Как отмечает автор публикации, на современном этапе вместо Arrow 3 используется нидерландская система Patriot, чьи возможности в противодействии вооружению по типу "Орешника" весьма ограничены или даже невозможны.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Arrow 3 — американо-израильская система противоракетной обороны, которые Штаты закупят у Израиля в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 год. В середине декабря комитет бундесвера объявил, что Arrow 3 войдут в закупку экипировки и боевого снаряжения для нужд немецкой армии.
 
УКРАИНАГЕРМАНИЯКиевНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала