Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владелец отеля в Анталье заявил о риске потери российских туристов - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/oteli-866389469.html
Владелец отеля в Анталье заявил о риске потери российских туристов
Владелец отеля в Анталье заявил о риске потери российских туристов - 12.01.2026, ПРАЙМ
Владелец отеля в Анталье заявил о риске потери российских туристов
Любые изменения в системе "всё включено" в курортных отелях Турции могут привести к риску потери российских туристов: сектор не может этого допустить на фоне... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T09:10+0300
2026-01-12T09:10+0300
туризм
бизнес
турция
анталья
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866389297_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_f538e3b3c23a7d075fcfa6f9f75cdb28.jpg
АНКАРА, 12 янв - ПРАЙМ. Любые изменения в системе "всё включено" в курортных отелях Турции могут привести к риску потери российских туристов: сектор не может этого допустить на фоне высокой конкуренции, сообщил РИА Новости представитель туристического сектора Антальи, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер. Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что существование системы "все включено" в отелях Турции привело к тому, что туристы почти не выходят из отелей и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант, при котором туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел отдых в гостинице "без алкоголя". "Российский рынок для Антальи - один из ключевых: люди привыкли к понятному формату отдыха и заранее рассчитывают бюджет. "Всё включено" для многих - не просто опция, а базовое ожидание, которое влияет на выбор страны и отеля. Любые резкие изменения в системе будут восприниматься как ухудшение продукта, даже если они объясняются экономикой или заботой о качестве", - сказал РИА Новости Бильгинер. По его словам, конкуренция на туристическом направлении в мире "очень высокая". "Турист сравнивает не лозунги, а итоговую цену и набор услуг. Если Турция начнет "размывать" то, за что ее выбирают, часть потока может уйти к альтернативам, где формат либо сохранен, либо предлагается сопоставимый пакет. Сектор этого допустить не может - особенно в период, когда борьба идет за каждого гостя", - добавил он. Администрация президента Турции ранее сообщила РИА Новости о получении предложений туриндустрии по системе "всё включено", подчеркнув, что возможные решения будут учитывать предпочтения туристов и не причинят ущерба отрасли.
https://1prime.ru/20260106/oteli-866240371.html
турция
анталья
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866389297_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_ebea7c33843ba171ef702fce29044bbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, турция, анталья
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, Анталья
09:10 12.01.2026
 
Владелец отеля в Анталье заявил о риске потери российских туристов

Отельер Бильгинер: изменения в системе "все включено" может вызвать потерю туристов

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПляж одного из отелей в Анталье, Турция
Пляж одного из отелей в Анталье, Турция - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Пляж одного из отелей в Анталье, Турция . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНКАРА, 12 янв - ПРАЙМ. Любые изменения в системе "всё включено" в курортных отелях Турции могут привести к риску потери российских туристов: сектор не может этого допустить на фоне высокой конкуренции, сообщил РИА Новости представитель туристического сектора Антальи, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.
Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что существование системы "все включено" в отелях Турции привело к тому, что туристы почти не выходят из отелей и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант, при котором туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел отдых в гостинице "без алкоголя".
Москва - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Россияне на новогодние каникулы забронировали на 10% больше отелей
6 января, 08:16
"Российский рынок для Антальи - один из ключевых: люди привыкли к понятному формату отдыха и заранее рассчитывают бюджет. "Всё включено" для многих - не просто опция, а базовое ожидание, которое влияет на выбор страны и отеля. Любые резкие изменения в системе будут восприниматься как ухудшение продукта, даже если они объясняются экономикой или заботой о качестве", - сказал РИА Новости Бильгинер.
По его словам, конкуренция на туристическом направлении в мире "очень высокая".
"Турист сравнивает не лозунги, а итоговую цену и набор услуг. Если Турция начнет "размывать" то, за что ее выбирают, часть потока может уйти к альтернативам, где формат либо сохранен, либо предлагается сопоставимый пакет. Сектор этого допустить не может - особенно в период, когда борьба идет за каждого гостя", - добавил он.
Администрация президента Турции ранее сообщила РИА Новости о получении предложений туриндустрии по системе "всё включено", подчеркнув, что возможные решения будут учитывать предпочтения туристов и не причинят ущерба отрасли.
 
ТуризмБизнесТУРЦИЯАнталья
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала