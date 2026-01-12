https://1prime.ru/20260112/oteli-866389469.html

Владелец отеля в Анталье заявил о риске потери российских туристов

2026-01-12T09:10+0300

туризм

бизнес

турция

анталья

АНКАРА, 12 янв - ПРАЙМ. Любые изменения в системе "всё включено" в курортных отелях Турции могут привести к риску потери российских туристов: сектор не может этого допустить на фоне высокой конкуренции, сообщил РИА Новости представитель туристического сектора Антальи, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер. Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что существование системы "все включено" в отелях Турции привело к тому, что туристы почти не выходят из отелей и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант, при котором туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел отдых в гостинице "без алкоголя". "Российский рынок для Антальи - один из ключевых: люди привыкли к понятному формату отдыха и заранее рассчитывают бюджет. "Всё включено" для многих - не просто опция, а базовое ожидание, которое влияет на выбор страны и отеля. Любые резкие изменения в системе будут восприниматься как ухудшение продукта, даже если они объясняются экономикой или заботой о качестве", - сказал РИА Новости Бильгинер. По его словам, конкуренция на туристическом направлении в мире "очень высокая". "Турист сравнивает не лозунги, а итоговую цену и набор услуг. Если Турция начнет "размывать" то, за что ее выбирают, часть потока может уйти к альтернативам, где формат либо сохранен, либо предлагается сопоставимый пакет. Сектор этого допустить не может - особенно в период, когда борьба идет за каждого гостя", - добавил он. Администрация президента Турции ранее сообщила РИА Новости о получении предложений туриндустрии по системе "всё включено", подчеркнув, что возможные решения будут учитывать предпочтения туристов и не причинят ущерба отрасли.

