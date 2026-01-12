Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей в 2025 году - 12.01.2026, ПРАЙМ
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей в 2025 году
Обрабатывающие отрасли экономики России показали хороший результат в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. | 12.01.2026, ПРАЙМ
промышленность
россия
рф
владимир путин
денис мантуров
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Обрабатывающие отрасли экономики России показали хороший результат в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Денис Валентинович (Мантуров, первый вице-премьер РФ - ред.), знаю, что вы хотели поговорить о ситуации в обрабатывающих отраслях. Они показали хороший результат по 2025 году", - сказал Путин на встрече с Мантуровым.
рф
промышленность, россия, рф, владимир путин, денис мантуров
Промышленность, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Денис Мантуров
13:38 12.01.2026
 
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЦех
Цех. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Обрабатывающие отрасли экономики России показали хороший результат в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Денис Валентинович (Мантуров, первый вице-премьер РФ - ред.), знаю, что вы хотели поговорить о ситуации в обрабатывающих отраслях. Они показали хороший результат по 2025 году", - сказал Путин на встрече с Мантуровым.
