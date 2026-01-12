https://1prime.ru/20260112/otrasli-866397322.html

Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей в 2025 году

Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей в 2025 году - 12.01.2026, ПРАЙМ

Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей в 2025 году

Обрабатывающие отрасли экономики России показали хороший результат в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T13:38+0300

2026-01-12T13:38+0300

2026-01-12T13:38+0300

промышленность

россия

рф

владимир путин

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860969172_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_322d622e4ec2d669996967bdef65d09d.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Обрабатывающие отрасли экономики России показали хороший результат в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Денис Валентинович (Мантуров, первый вице-премьер РФ - ред.), знаю, что вы хотели поговорить о ситуации в обрабатывающих отраслях. Они показали хороший результат по 2025 году", - сказал Путин на встрече с Мантуровым.

https://1prime.ru/20251217/tseny-865648326.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, рф, владимир путин, денис мантуров