Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей в 2025 году
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей в 2025 году
2026-01-12T13:38+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Обрабатывающие отрасли экономики России показали хороший результат в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Денис Валентинович (Мантуров, первый вице-премьер РФ - ред.), знаю, что вы хотели поговорить о ситуации в обрабатывающих отраслях. Они показали хороший результат по 2025 году", - сказал Путин на встрече с Мантуровым.
