https://1prime.ru/20260112/pauerbanki-866420831.html
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах - 12.01.2026, ПРАЙМ
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
С 1 января 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила правила, касающиеся перевозки пауэрбанков, зарядных устройств и гаджетов с... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T23:36+0300
2026-01-12T23:36+0300
2026-01-12T23:36+0300
iata
emirates
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/31/841423147_0:0:2076:1167_1920x0_80_0_0_0277b62086ac0fdda6d0fe81f705dbba.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. С 1 января 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила правила, касающиеся перевозки пауэрбанков, зарядных устройств и гаджетов с литий-ионными батареями, сообщается на сайте ассоциации.Указывается, что теперь пассажирам разрешается брать их только в ручную кладь. Кроме того, зарядка других устройств от пауэрбанков будет запрещена во время руления, взлета и посадки самолета. В процессе полета зарядка самих пауэрбанков от бортовых источников питания также не допускается. Пауэрбанки могут быть размещены исключительно под сиденьем пассажира или в кармане сиденья впереди. Также введен запрет на их размещение на багажных полках над сиденьями. Ранее некоторые зарубежные авиаперевозчики, такие как AJet, Emirates и Pegasus Airlines, уже устанавливали запреты на использование пауэрбанков во время полета.
https://1prime.ru/20260112/tury-866407450.html
https://1prime.ru/20260112/airbus-866414317.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/31/841423147_155:0:1711:1167_1920x0_80_0_0_3f8febbd8f2a60f6662ba032f4a1f414.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
iata, emirates
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
Международная ассоциация авиатранспорта изменила правила провоза пауэрбанков на борту