IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах - 12.01.2026
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах - 12.01.2026, ПРАЙМ
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
С 1 января 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила правила, касающиеся перевозки пауэрбанков, зарядных устройств и гаджетов с... | 12.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. С 1 января 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила правила, касающиеся перевозки пауэрбанков, зарядных устройств и гаджетов с литий-ионными батареями, сообщается на сайте ассоциации.Указывается, что теперь пассажирам разрешается брать их только в ручную кладь. Кроме того, зарядка других устройств от пауэрбанков будет запрещена во время руления, взлета и посадки самолета. В процессе полета зарядка самих пауэрбанков от бортовых источников питания также не допускается. Пауэрбанки могут быть размещены исключительно под сиденьем пассажира или в кармане сиденья впереди. Также введен запрет на их размещение на багажных полках над сиденьями. Ранее некоторые зарубежные авиаперевозчики, такие как AJet, Emirates и Pegasus Airlines, уже устанавливали запреты на использование пауэрбанков во время полета.
iata, emirates
IATA, Emirates
23:36 12.01.2026
 
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах

Международная ассоциация авиатранспорта изменила правила провоза пауэрбанков на борту

© Unsplash/Johan Van WambekeСамолет, перелет
Самолет, перелет
Самолет, перелет. Архивное фото
© Unsplash/Johan Van Wambeke
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. С 1 января 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила правила, касающиеся перевозки пауэрбанков, зарядных устройств и гаджетов с литий-ионными батареями, сообщается на сайте ассоциации.
Указывается, что теперь пассажирам разрешается брать их только в ручную кладь. Кроме того, зарядка других устройств от пауэрбанков будет запрещена во время руления, взлета и посадки самолета. В процессе полета зарядка самих пауэрбанков от бортовых источников питания также не допускается.
Пауэрбанки могут быть размещены исключительно под сиденьем пассажира или в кармане сиденья впереди. Также введен запрет на их размещение на багажных полках над сиденьями.
Ранее некоторые зарубежные авиаперевозчики, такие как AJet, Emirates и Pegasus Airlines, уже устанавливали запреты на использование пауэрбанков во время полета.
