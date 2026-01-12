"Всего одна тысяча". Эксперт научил, как накопить на пенсию

https://1prime.ru/20260112/pensiya-866077844.html

МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Чтобы понять, какую сумму нужно откладывать ежемесячно для ощутимой прибавки к пенсии, необходимо сначала определиться с периодом накоплений, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков."Чем он дольше, тем меньше будет необходимая сумма. Именно поэтому важно как можно раньше начать процесс сбережений. Молодые люди, которые только начали трудовую деятельность, в этом смысле имеют полный карт-бланш: они могут сформировать внушительный капитал с самыми минимальными усилиями", - считает он.Так, одна тысяча рублей, ежемесячно откладываемая на счет в ПДС, через 25 лет превратится в 2,1 миллиона рублей. То есть, участник, вступивший в ПДС в 18 лет, уже в 43 года станет обладателем приличной суммы. Он сможет получить ее на руки в виде единовременной выплаты или оформить себе негосударственную пенсию: получать по 18 тысяч рублей ежемесячно в течение 10 лет или по шесть тысяч рублей в месяц до конца жизни.За 30 лет все та же тысяча рублей, откладываемая в ПДС ежемесячно, превратится уже в 3,5 миллиона рублей, обеспечив негосударственную пенсию в размере 30 тысяч рублей в течение 10 лет или 11 тысяч рублей пожизненно. А вот три тысячи рублей в месяц внутри ПДС уже спустя 15 лет вырастут в 2,2 миллиона рублей: это 19 тысяч рублей ежемесячно в течение 10 лет или по пять тысяч рублей в месяц пожизненно, подсчитал Беляков.

