Почти 1,3 миллиона туристов приехали в Петербург на новогодние праздники

12.01.2026

Почти 1,3 миллиона туристов приехали в Петербург на новогодние праздники

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Почти 1,3 миллиона туристов приехали в Санкт-Петербург на новогодние праздники, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. "Почти 1,3 миллиона человек приехали в Петербург отметить новогодние праздники. Это на 5% больше, чем в прошлом году, и, определенно, сегодняшняя цифра дня", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что жителям и гостям Петербурга в новогодние праздники предлагалась обширная развлекательная программа. Порядка 300 праздничных мероприятий подготовили в Северной столице к Новому году и Рождеству. Например, работал каток на Конюшенной площади в историческом центре Петербурга, а на Манежной площади, Дворцовой площади и Московской площади организована традиционная Рождественская ярмарка. В Петропавловской крепости с 27 декабря до 14 января проходит фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед". Гости Кронштадта в новогодние каникулы могли увидеть мультимедийное новогоднее представление на Якорной площади.

