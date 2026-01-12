Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-12T20:29+0300
2026-01-12T20:29+0300
бизнес, туризм, общество , санкт-петербург, кронштадт
Экономика, Бизнес, Туризм, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРОНШТАДТ
20:29 12.01.2026
 
Почти 1,3 миллиона туристов приехали в Петербург на новогодние праздники

Пиотровский: почти 1,3 миллиона туристов приехали в Петербург на новогодние праздники

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовогодняя ярмарка в Санкт-Петербурге
Новогодняя ярмарка в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Новогодняя ярмарка в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Почти 1,3 миллиона туристов приехали в Санкт-Петербург на новогодние праздники, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
"Почти 1,3 миллиона человек приехали в Петербург отметить новогодние праздники. Это на 5% больше, чем в прошлом году, и, определенно, сегодняшняя цифра дня", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что жителям и гостям Петербурга в новогодние праздники предлагалась обширная развлекательная программа. Порядка 300 праздничных мероприятий подготовили в Северной столице к Новому году и Рождеству. Например, работал каток на Конюшенной площади в историческом центре Петербурга, а на Манежной площади, Дворцовой площади и Московской площади организована традиционная Рождественская ярмарка. В Петропавловской крепости с 27 декабря до 14 января проходит фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед". Гости Кронштадта в новогодние каникулы могли увидеть мультимедийное новогоднее представление на Якорной площади.
ЭкономикаБизнесТуризмОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКРОНШТАДТ
 
 
