Опрос показал, сколько россиян готовы помогать людям в критической ситуации
12.01.2026
Опрос показал, сколько россиян готовы помогать людям в критической ситуации
Большинство (93%) россиян заявили, что всегда готовы помочь тому, кто оказался в критической ситуации, 84% сказали, что в трудной ситуации им есть к кому... | 12.01.2026, ПРАЙМ
общество
россия
вциом
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Большинство (93%) россиян заявили, что всегда готовы помочь тому, кто оказался в критической ситуации, 84% сказали, что в трудной ситуации им есть к кому обратиться за помощью, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ. По словам 93% респондентов, они всегда готовы помочь тому, кто оказался в критической ситуации, 84% согласны с утверждением, что в критической ситуации им есть к кому обратиться за помощью, 16% с этим не согласны, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ. Семи из десяти (69%) опрошенных считают, что помогать людям в несчастье в первую очередь должно государство, 28% назвали родственников и друзей, 22% уверены, что человек должен сам о себе заботиться (можно было дать до двух ответов). Более половины (55%) согласны с тем, что большинство людей готовы прийти на помощь другим, 38% считают, что большая часть людей заботятся только о себе и до других им нет дел. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 декабря 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Опрос показал, сколько россиян готовы помогать людям в критической ситуации
ВЦИОМ: более 90% россиян готовы помогать оказавшимся критической ситуации
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ.
Большинство (93%) россиян заявили, что всегда готовы помочь тому, кто оказался в критической ситуации, 84% сказали, что в трудной ситуации им есть к кому обратиться за помощью, следует из опроса
Аналитического центра ВЦИОМ.
По словам 93% респондентов, они всегда готовы помочь тому, кто оказался в критической ситуации, 84% согласны с утверждением, что в критической ситуации им есть к кому обратиться за помощью, 16% с этим не согласны, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ
.
Семи из десяти (69%) опрошенных считают, что помогать людям в несчастье в первую очередь должно государство, 28% назвали родственников и друзей, 22% уверены, что человек должен сам о себе заботиться (можно было дать до двух ответов).
Более половины (55%) согласны с тем, что большинство людей готовы прийти на помощь другим, 38% считают, что большая часть людей заботятся только о себе и до других им нет дел.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 декабря 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.