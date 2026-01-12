Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более миллиона россиян восстановлены в правах на получение помощи - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/prava-866394477.html
Более миллиона россиян восстановлены в правах на получение помощи
Более миллиона россиян восстановлены в правах на получение помощи - 12.01.2026, ПРАЙМ
Более миллиона россиян восстановлены в правах на получение помощи
Более 1 миллиона граждан России были восстановлены в правах на получение гарантированной государством помощи, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T12:30+0300
2026-01-12T12:30+0300
россия
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82477/32/824773201_0:97:2731:1633_1920x0_80_0_0_99c36eb500ea24cfcac79385f10101b9.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Более 1 миллиона граждан России были восстановлены в правах на получение гарантированной государством помощи, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан. "С учетом поставленных президентом России задач в постоянном режиме осуществлялось надзорное сопровождение реализации социальных программ, что позволило восстановить права более 1 миллиона граждан на получение гарантированной государством помощи", - сказал Гуцан на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры. Он отметил, что особое место среди них занимают участники СВО и члены их семей. По его словам, персональный подход к разрешению всех их обращений позволил оперативно устранять недостатки в предоставлении выплат и мер поддержки, кроме того, при помощи других ведомств было налажено всестороннее содействие в реализации их прав. День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.
https://1prime.ru/20251224/putin--865876756.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82477/32/824773201_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42a7a658fb845209d69d6a520a6d7c9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф
РОССИЯ, Общество , РФ
12:30 12.01.2026
 
Более миллиона россиян восстановлены в правах на получение помощи

Генпрокурор Гуцан: более миллиона россиян восстановлены в правах на получение госпомощи

© РИА Новости . Алексей Куденко / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Вид на Москву . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Более 1 миллиона граждан России были восстановлены в правах на получение гарантированной государством помощи, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.
"С учетом поставленных президентом России задач в постоянном режиме осуществлялось надзорное сопровождение реализации социальных программ, что позволило восстановить права более 1 миллиона граждан на получение гарантированной государством помощи", - сказал Гуцан на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры.
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Путин обсудил с Мишустиным вопрос поддержки многодетных семей
24 декабря 2025, 15:17
Он отметил, что особое место среди них занимают участники СВО и члены их семей. По его словам, персональный подход к разрешению всех их обращений позволил оперативно устранять недостатки в предоставлении выплат и мер поддержки, кроме того, при помощи других ведомств было налажено всестороннее содействие в реализации их прав.
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.
Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.
 
РОССИЯОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала