Более миллиона россиян восстановлены в правах на получение помощи

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Более 1 миллиона граждан России были восстановлены в правах на получение гарантированной государством помощи, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан. "С учетом поставленных президентом России задач в постоянном режиме осуществлялось надзорное сопровождение реализации социальных программ, что позволило восстановить права более 1 миллиона граждан на получение гарантированной государством помощи", - сказал Гуцан на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры. Он отметил, что особое место среди них занимают участники СВО и члены их семей. По его словам, персональный подход к разрешению всех их обращений позволил оперативно устранять недостатки в предоставлении выплат и мер поддержки, кроме того, при помощи других ведомств было налажено всестороннее содействие в реализации их прав. День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.

