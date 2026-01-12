https://1prime.ru/20260112/proekty-866398406.html
Россия будет расширять число гражданских проектов в ОПК, заявил Мантуров
2026-01-12T13:49+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия продолжит расширять число гражданских проектов, которые будут выполняться предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе встречи в президентом страны Владимиром Путиным. "Мы продолжим в дальнейшем расширять число гражданских проектов, которые будут выполняться предприятиями ОПК, особенно учитывая Ваше поручение по использованию производственной базы основных фондов, которые были обновлены за последние три года", - сказал Мантуров.
