МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия продолжит расширять число гражданских проектов, которые будут выполняться предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе встречи в президентом страны Владимиром Путиным. "Мы продолжим в дальнейшем расширять число гражданских проектов, которые будут выполняться предприятиями ОПК, особенно учитывая Ваше поручение по использованию производственной базы основных фондов, которые были обновлены за последние три года", - сказал Мантуров.
13:49 12.01.2026
 
Россия будет расширять число гражданских проектов в ОПК, заявил Мантуров

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия продолжит расширять число гражданских проектов, которые будут выполняться предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе встречи в президентом страны Владимиром Путиным.
"Мы продолжим в дальнейшем расширять число гражданских проектов, которые будут выполняться предприятиями ОПК, особенно учитывая Ваше поручение по использованию производственной базы основных фондов, которые были обновлены за последние три года", - сказал Мантуров.
