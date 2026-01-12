https://1prime.ru/20260112/promyshlennost-866397018.html

Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности

Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности - 12.01.2026

Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности

Рост обрабатывающей промышленности в России по итогам прошлого года оценивается на уровне 3%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 12.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Рост обрабатывающей промышленности в России по итогам прошлого года оценивается на уровне 3%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы закончили 2025 год с показателями около 3%, в феврале мы более точно увидим цифры после получения официальной статистики", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, комментируя динамику обрабатывающей промышленности в России за год.

рф

2026

Новости

