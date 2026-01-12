https://1prime.ru/20260112/promyshlennost-866397018.html
Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности
Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности - 12.01.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности
Рост обрабатывающей промышленности в России по итогам прошлого года оценивается на уровне 3%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Рост обрабатывающей промышленности в России по итогам прошлого года оценивается на уровне 3%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы закончили 2025 год с показателями около 3%, в феврале мы более точно увидим цифры после получения официальной статистики", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, комментируя динамику обрабатывающей промышленности в России за год.
