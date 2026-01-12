Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Рост обрабатывающей промышленности в России по итогам прошлого года оценивается на уровне 3%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы закончили 2025 год с показателями около 3%, в феврале мы более точно увидим цифры после получения официальной статистики", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, комментируя динамику обрабатывающей промышленности в России за год.
13:32 12.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Денис Мантуров
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Рост обрабатывающей промышленности в России по итогам прошлого года оценивается на уровне 3%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы закончили 2025 год с показателями около 3%, в феврале мы более точно увидим цифры после получения официальной статистики", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, комментируя динамику обрабатывающей промышленности в России за год.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Мантуров назвал главную задачу новой национальной модели торговли
8 января, 15:25
 
ПромышленностьРОССИЯРФДенис МантуровВладимир Путин
 
 
