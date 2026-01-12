https://1prime.ru/20260112/pshenitsa-866416986.html
США назвали Россию одним из главных драйверов роста предложения пшеницы
США назвали Россию одним из главных драйверов роста предложения пшеницы - 12.01.2026, ПРАЙМ
США назвали Россию одним из главных драйверов роста предложения пшеницы
Россия и Аргентина станут главными драйверами роста предложения пшеницы в мире в 2025-2026 сельскохозяйственном году, следует из январского доклада министерства | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T21:49+0300
2026-01-12T21:49+0300
2026-01-12T21:49+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
аргентина
сша
рф
оксана лут
минсельхоз
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862441439_0:277:4122:2596_1920x0_80_0_0_53ec97743c9088645a2d5bb66ad0e016.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия и Аргентина станут главными драйверами роста предложения пшеницы в мире в 2025-2026 сельскохозяйственном году, следует из январского доклада министерства сельского хозяйства США. "Глобальный прогноз по пшенице на 2025/26 год предполагает увеличение предложения, потребления, торговли и конечных запасов. Предложение увеличится на 4,3 миллиона тонн - до 1 102,2 миллиона тонн, в основном за счет роста производства в Аргентине и России, который более чем компенсирует сокращение в Турции", - говорится в сообщении. Минсельхоз США повысил прогноз производства пшеницы в России на 2 миллиона тонн - до 89,5 миллиона. Отмечается, что такое решение было принято на основе более высоких предварительных показателей урожайности, сообщенных Росстатом. Ожидания по производству пшеницы в Аргентине на 2025-2026 сельхозгод были повышены на 3,5 миллиона тонн - до рекордных 27,5 миллиона. Это почти в 1,5 раза больше показателя предыдущего сезона. Еще в мае прошлого года глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна.
https://1prime.ru/20260110/prodovolstvie-866355741.html
аргентина
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862441439_110:0:4122:3009_1920x0_80_0_0_f7b5518f51a63c28f9f702f0448fb266.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, аргентина, сша, рф, оксана лут, минсельхоз, росстат
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, АРГЕНТИНА, США, РФ, Оксана Лут, Минсельхоз, Росстат
США назвали Россию одним из главных драйверов роста предложения пшеницы
Минсельхоз США отметил роль России в повышении предложения пшеницы в мире в текущем сезоне