Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США назвали Россию одним из главных драйверов роста предложения пшеницы - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260112/pshenitsa-866416986.html
США назвали Россию одним из главных драйверов роста предложения пшеницы
США назвали Россию одним из главных драйверов роста предложения пшеницы - 12.01.2026, ПРАЙМ
США назвали Россию одним из главных драйверов роста предложения пшеницы
Россия и Аргентина станут главными драйверами роста предложения пшеницы в мире в 2025-2026 сельскохозяйственном году, следует из январского доклада министерства | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T21:49+0300
2026-01-12T21:49+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
аргентина
сша
рф
оксана лут
минсельхоз
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862441439_0:277:4122:2596_1920x0_80_0_0_53ec97743c9088645a2d5bb66ad0e016.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия и Аргентина станут главными драйверами роста предложения пшеницы в мире в 2025-2026 сельскохозяйственном году, следует из январского доклада министерства сельского хозяйства США. "Глобальный прогноз по пшенице на 2025/26 год предполагает увеличение предложения, потребления, торговли и конечных запасов. Предложение увеличится на 4,3 миллиона тонн - до 1 102,2 миллиона тонн, в основном за счет роста производства в Аргентине и России, который более чем компенсирует сокращение в Турции", - говорится в сообщении. Минсельхоз США повысил прогноз производства пшеницы в России на 2 миллиона тонн - до 89,5 миллиона. Отмечается, что такое решение было принято на основе более высоких предварительных показателей урожайности, сообщенных Росстатом. Ожидания по производству пшеницы в Аргентине на 2025-2026 сельхозгод были повышены на 3,5 миллиона тонн - до рекордных 27,5 миллиона. Это почти в 1,5 раза больше показателя предыдущего сезона. Еще в мае прошлого года глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна.
https://1prime.ru/20260110/prodovolstvie-866355741.html
аргентина
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862441439_110:0:4122:3009_1920x0_80_0_0_f7b5518f51a63c28f9f702f0448fb266.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, аргентина, сша, рф, оксана лут, минсельхоз, росстат
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, АРГЕНТИНА, США, РФ, Оксана Лут, Минсельхоз, Росстат
21:49 12.01.2026
 
США назвали Россию одним из главных драйверов роста предложения пшеницы

Минсельхоз США отметил роль России в повышении предложения пшеницы в мире в текущем сезоне

© РИА Новости . Илья ПиталевПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Пшеница . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия и Аргентина станут главными драйверами роста предложения пшеницы в мире в 2025-2026 сельскохозяйственном году, следует из январского доклада министерства сельского хозяйства США.
"Глобальный прогноз по пшенице на 2025/26 год предполагает увеличение предложения, потребления, торговли и конечных запасов. Предложение увеличится на 4,3 миллиона тонн - до 1 102,2 миллиона тонн, в основном за счет роста производства в Аргентине и России, который более чем компенсирует сокращение в Турции", - говорится в сообщении.
Минсельхоз США повысил прогноз производства пшеницы в России на 2 миллиона тонн - до 89,5 миллиона. Отмечается, что такое решение было принято на основе более высоких предварительных показателей урожайности, сообщенных Росстатом.
Ожидания по производству пшеницы в Аргентине на 2025-2026 сельхозгод были повышены на 3,5 миллиона тонн - до рекордных 27,5 миллиона. Это почти в 1,5 раза больше показателя предыдущего сезона.
Еще в мае прошлого года глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна.
Уборка пшеницы на полях предприятия ЗАО Агрофирма Россия в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Россия сохранит лидерство на мировых рынках продовольствия, заявили в РАН
10 января, 18:16
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯАРГЕНТИНАСШАРФОксана ЛутМинсельхозРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала