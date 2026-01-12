https://1prime.ru/20260112/pshenitsa-866416986.html

США назвали Россию одним из главных драйверов роста предложения пшеницы

США назвали Россию одним из главных драйверов роста предложения пшеницы - 12.01.2026, ПРАЙМ

США назвали Россию одним из главных драйверов роста предложения пшеницы

12.01.2026

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия и Аргентина станут главными драйверами роста предложения пшеницы в мире в 2025-2026 сельскохозяйственном году, следует из январского доклада министерства сельского хозяйства США. "Глобальный прогноз по пшенице на 2025/26 год предполагает увеличение предложения, потребления, торговли и конечных запасов. Предложение увеличится на 4,3 миллиона тонн - до 1 102,2 миллиона тонн, в основном за счет роста производства в Аргентине и России, который более чем компенсирует сокращение в Турции", - говорится в сообщении. Минсельхоз США повысил прогноз производства пшеницы в России на 2 миллиона тонн - до 89,5 миллиона. Отмечается, что такое решение было принято на основе более высоких предварительных показателей урожайности, сообщенных Росстатом. Ожидания по производству пшеницы в Аргентине на 2025-2026 сельхозгод были повышены на 3,5 миллиона тонн - до рекордных 27,5 миллиона. Это почти в 1,5 раза больше показателя предыдущего сезона. Еще в мае прошлого года глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна.

