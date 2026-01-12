https://1prime.ru/20260112/putin-866386742.html

В Финляндии сделали неожиданное признание о Путине

В Финляндии сделали неожиданное признание о Путине - 12.01.2026, ПРАЙМ

В Финляндии сделали неожиданное признание о Путине

Президент России Владимир Путин был прав, когда предупреждал о нацистах на Украине, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T06:47+0300

2026-01-12T06:47+0300

2026-01-12T06:47+0300

украина

владимир путин

финляндия

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865726788_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e0fcad83fd88110a388cb6c5568c2462.jpg

МОСКВА, 12 янв— ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин был прав, когда предупреждал о нацистах на Украине, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. "Итак, президент (Владимир. — Прим. Ред.) Путин в этом вопросе все-таки был прав", — написал эксперт, комментируя статью в нидерландской газете о нацистах в подразделениях украинских боевиков. Накануне голландский наемник Хендрик сообщил изданию De Telegraaf, что командиры в одном из полков ВСУ каждое утро приветствовали солдат нацистским салютом, а вокруг была развешана свастика и другая нацистская символика. Владимир Путин неоднократно пояснял, что неонацистские течения на Украине имеют значительное влияние. По его словам, такая ситуация сложилась еще после распада СССР. Кроме того, глава государства подчеркивал, что дальнейшее распространение этой идеологии в бывшей советской республике может привести к тому, что власть окажется в руках ее сторонников. При этом денацификация является одной из ключевых задач России в рамках СВО, пояснял президент.

украина

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир путин, финляндия, в мире