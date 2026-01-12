Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии сделали неожиданное признание о Путине - 12.01.2026
В Финляндии сделали неожиданное признание о Путине
В Финляндии сделали неожиданное признание о Путине - 12.01.2026
В Финляндии сделали неожиданное признание о Путине
Президент России Владимир Путин был прав, когда предупреждал о нацистах на Украине, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. | 12.01.2026
2026-01-12T06:47+0300
2026-01-12T06:47+0300
украина
владимир путин
финляндия
в мире
МОСКВА, 12 янв— ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин был прав, когда предупреждал о нацистах на Украине, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. "Итак, президент (Владимир. — Прим. Ред.) Путин в этом вопросе все-таки был прав", — написал эксперт, комментируя статью в нидерландской газете о нацистах в подразделениях украинских боевиков. Накануне голландский наемник Хендрик сообщил изданию De Telegraaf, что командиры в одном из полков ВСУ каждое утро приветствовали солдат нацистским салютом, а вокруг была развешана свастика и другая нацистская символика. Владимир Путин неоднократно пояснял, что неонацистские течения на Украине имеют значительное влияние. По его словам, такая ситуация сложилась еще после распада СССР. Кроме того, глава государства подчеркивал, что дальнейшее распространение этой идеологии в бывшей советской республике может привести к тому, что власть окажется в руках ее сторонников. При этом денацификация является одной из ключевых задач России в рамках СВО, пояснял президент.
украина
финляндия
украина, владимир путин, финляндия, в мире
УКРАИНА, Владимир Путин, ФИНЛЯНДИЯ, В мире
В Финляндии сделали неожиданное признание о Путине

Профессор Туомас Малинен заявил, что Путин был прав, говоря о нацистах в рядах ВСУ

МОСКВА, 12 янв— ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин был прав, когда предупреждал о нацистах на Украине, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Итак, президент (Владимир. — Прим. Ред.) Путин в этом вопросе все-таки был прав", — написал эксперт, комментируя статью в нидерландской газете о нацистах в подразделениях украинских боевиков.
Накануне голландский наемник Хендрик сообщил изданию De Telegraaf, что командиры в одном из полков ВСУ каждое утро приветствовали солдат нацистским салютом, а вокруг была развешана свастика и другая нацистская символика.
Владимир Путин неоднократно пояснял, что неонацистские течения на Украине имеют значительное влияние. По его словам, такая ситуация сложилась еще после распада СССР. Кроме того, глава государства подчеркивал, что дальнейшее распространение этой идеологии в бывшей советской республике может привести к тому, что власть окажется в руках ее сторонников. При этом денацификация является одной из ключевых задач России в рамках СВО, пояснял президент.
 
