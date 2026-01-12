https://1prime.ru/20260112/putin-866390599.html

"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Евросоюзу

2026-01-12T10:03+0300

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Владимир Путин продемонстрировал руководителям европейских государств, что они не смогут укрыться от ракеты "Орешник", сообщает Bloomberg."Путин показал европейским лидерам, что он может ударить в любую точку на континенте, используя баллистическую ракету средней дальности, которая даст очень мало времени для реагирования и практически исключит возможность перехвата", — говорится в статье.В прошлую пятницу Министерство обороны заявило, что российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированной атаки на важные объекты на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Львове. Мэр столицы Украины Виталий Кличко отметил, что в городе есть поврежденная критическая инфраструктура, и в некоторых районах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

