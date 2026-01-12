https://1prime.ru/20260112/putin-866390599.html
"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Евросоюзу
"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Евросоюзу - 12.01.2026, ПРАЙМ
"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Евросоюзу
Владимир Путин продемонстрировал руководителям европейских государств, что они не смогут укрыться от ракеты "Орешник", сообщает Bloomberg. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T10:03+0300
2026-01-12T10:03+0300
2026-01-12T10:03+0300
мировая экономика
украина
киев
владимир путин
виталий кличко
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865726788_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e0fcad83fd88110a388cb6c5568c2462.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Владимир Путин продемонстрировал руководителям европейских государств, что они не смогут укрыться от ракеты "Орешник", сообщает Bloomberg."Путин показал европейским лидерам, что он может ударить в любую точку на континенте, используя баллистическую ракету средней дальности, которая даст очень мало времени для реагирования и практически исключит возможность перехвата", — говорится в статье.В прошлую пятницу Министерство обороны заявило, что российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированной атаки на важные объекты на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Львове. Мэр столицы Украины Виталий Кличко отметил, что в городе есть поврежденная критическая инфраструктура, и в некоторых районах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
https://1prime.ru/20260111/orban-866369966.html
https://1prime.ru/20260111/velikobritaniya-866364445.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865726788_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_369e2789623a0bfb544ee85f0b966d2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, киев, владимир путин, виталий кличко, bloomberg
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Виталий Кличко, Bloomberg
"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Евросоюзу
Bloomberg: Путин показал главам ЕС, что они не смогут спрятаться от "Орешника"