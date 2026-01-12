Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Евросоюзу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865726788_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e0fcad83fd88110a388cb6c5568c2462.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Владимир Путин продемонстрировал руководителям европейских государств, что они не смогут укрыться от ракеты "Орешник", сообщает Bloomberg."Путин показал европейским лидерам, что он может ударить в любую точку на континенте, используя баллистическую ракету средней дальности, которая даст очень мало времени для реагирования и практически исключит возможность перехвата", — говорится в статье.В прошлую пятницу Министерство обороны заявило, что российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированной атаки на важные объекты на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Львове. Мэр столицы Украины Виталий Кличко отметил, что в городе есть поврежденная критическая инфраструктура, и в некоторых районах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
10:03 12.01.2026
 
"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Евросоюзу

Bloomberg: Путин показал главам ЕС, что они не смогут спрятаться от "Орешника"

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Владимир Путин продемонстрировал руководителям европейских государств, что они не смогут укрыться от ракеты "Орешник", сообщает Bloomberg.
"Путин показал европейским лидерам, что он может ударить в любую точку на континенте, используя баллистическую ракету средней дальности, которая даст очень мало времени для реагирования и практически исключит возможность перехвата", — говорится в статье.
В прошлую пятницу Министерство обороны заявило, что российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированной атаки на важные объекты на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Львове. Мэр столицы Украины Виталий Кличко отметил, что в городе есть поврежденная критическая инфраструктура, и в некоторых районах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
