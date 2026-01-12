https://1prime.ru/20260112/putin-866396895.html

Путин встретился с Мантуровым

Путин встретился с Мантуровым - 12.01.2026, ПРАЙМ

Путин встретился с Мантуровым

Президент России Владимир Путин в первый рабочий день 2026 года встретился с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T13:26+0300

2026-01-12T13:26+0300

2026-01-12T13:49+0300

россия

владимир путин

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866396728_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_049444dfe2202f4b05bb6651c2ce237e.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в первый рабочий день 2026 года встретился с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.Президент регулярно встречается с Манутровым. Однако предыдущая их личная встреча в Кремле проходила в ноябре 2024 года. Тогда первый заместитель председателя правительства проинформировал президента о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.Это первая рабочая встреча президента России в 2026 году. Путин и Мантуров обсудили показатели развития промышленности за прошедший год, выполнение гособоронзаказа и диверсификацию продукции предприятий ОПК, достижения ракетно-космической отрасли.Мантуров на должности первого вице-премьер-министра отвечает за общую координацию вопросов развития отдельных высокотехнологичных направлений. Также, кроме направления "Технологии новых материалов и веществ", он курирует направление "Перспективные космические системы и сервисы".

https://1prime.ru/20260108/manturov-866304791.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, денис мантуров