Путин встретился с Мантуровым - 12.01.2026
Путин встретился с Мантуровым
Путин встретился с Мантуровым - 12.01.2026, ПРАЙМ
Путин встретился с Мантуровым
Президент России Владимир Путин в первый рабочий день 2026 года встретился с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T13:26+0300
2026-01-12T13:49+0300
россия
владимир путин
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866396728_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_049444dfe2202f4b05bb6651c2ce237e.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в первый рабочий день 2026 года встретился с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.Президент регулярно встречается с Манутровым. Однако предыдущая их личная встреча в Кремле проходила в ноябре 2024 года. Тогда первый заместитель председателя правительства проинформировал президента о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.Это первая рабочая встреча президента России в 2026 году. Путин и Мантуров обсудили показатели развития промышленности за прошедший год, выполнение гособоронзаказа и диверсификацию продукции предприятий ОПК, достижения ракетно-космической отрасли.Мантуров на должности первого вице-премьер-министра отвечает за общую координацию вопросов развития отдельных высокотехнологичных направлений. Также, кроме направления "Технологии новых материалов и веществ", он курирует направление "Перспективные космические системы и сервисы".
https://1prime.ru/20260108/manturov-866304791.html
2026
россия, владимир путин, денис мантуров
РОССИЯ, Владимир Путин, Денис Мантуров
13:26 12.01.2026 (обновлено: 13:49 12.01.2026)
 
Путин встретился с Мантуровым

Путин встретился с первым вице-премьером Мантуровым

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в первый рабочий день 2026 года встретился с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.
Президент регулярно встречается с Манутровым. Однако предыдущая их личная встреча в Кремле проходила в ноябре 2024 года. Тогда первый заместитель председателя правительства проинформировал президента о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.
Это первая рабочая встреча президента России в 2026 году. Путин и Мантуров обсудили показатели развития промышленности за прошедший год, выполнение гособоронзаказа и диверсификацию продукции предприятий ОПК, достижения ракетно-космической отрасли.
Мантуров на должности первого вице-премьер-министра отвечает за общую координацию вопросов развития отдельных высокотехнологичных направлений. Также, кроме направления "Технологии новых материалов и веществ", он курирует направление "Перспективные космические системы и сервисы".
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Мантуров назвал механизмы по снижению цены на электрооборудование
8 января, 16:47
 
РОССИЯ, Владимир Путин, Денис Мантуров
 
 
Заголовок открываемого материала