Путин встретился с Мантуровым

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в первый рабочий день 2026 года встретился с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.Президент регулярно встречается с Манутровым. Однако предыдущая их личная встреча в Кремле проходила в ноябре 2024 года. Тогда первый заместитель председателя правительства проинформировал президента о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.Это первая рабочая встреча президента России в 2026 году. Путин и Мантуров обсудили показатели развития промышленности за прошедший год, выполнение гособоронзаказа и диверсификацию продукции предприятий ОПК, достижения ракетно-космической отрасли.Мантуров на должности первого вице-премьер-министра отвечает за общую координацию вопросов развития отдельных высокотехнологичных направлений. Также, кроме направления "Технологии новых материалов и веществ", он курирует направление "Перспективные космические системы и сервисы".
