На Западе сделали жесткое заявление после слов Хили о похищении Путина
На Западе сделали жесткое заявление после слов Хили о похищении Путина
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в соцсети X выразил удивление по поводу заявления министра обороны Великобритании Джона Хили о намерении захватить президента России Владимира Путина. "Политика великих держав в 2026 году: мы не можем вести дипломатию с президентом крупнейшей в мире ядерной державы, но мы должны его похитить... Вот такие люди нас представляют", — отметил он.Согласно публикации в газете The Telegraph в воскресенье, Хили заявил о своих намерениях во время визита в Киев. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отозвалась на это, назвав его слова влажными фантазиями британских извращенцев. Соединенные Штаты 3 января провели операцию в Венесуэле, в ходе которой были задержаны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, а также нанесены удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где начался первый судебный процесс по обвинению в наркотерроризме. Мадуро отверг все обвинения. Венесуэла, в ответ на этот инцидент, запросила срочное заседание ООН. На время отсутствия Мадуро обязанности лидера страны приняла на себя вице-президент Делси Родригес, которая дала присягу перед Национальной ассамблеей 5 января. Министерство иностранных дел России выразило солидарность с гражданами Венесуэлы, призвав освободить Мадуро и его супругу и предотвратить обострение ситуации. Китай также отметил, что США нарушили международные нормы.
