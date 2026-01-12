https://1prime.ru/20260112/putin-866402834.html

На Западе сделали жесткое заявление после слов Хили о похищении Путина

На Западе сделали жесткое заявление после слов Хили о похищении Путина - 12.01.2026, ПРАЙМ

На Западе сделали жесткое заявление после слов Хили о похищении Путина

Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в соцсети X выразил удивление по поводу заявления министра обороны Великобритании Джона Хили о... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T15:27+0300

2026-01-12T15:27+0300

2026-01-12T15:27+0300

николас мадуро

the telegraph

владимир путин

венесуэла

запад

великобритания

мария захарова

мид рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в соцсети X выразил удивление по поводу заявления министра обороны Великобритании Джона Хили о намерении захватить президента России Владимира Путина. "Политика великих держав в 2026 году: мы не можем вести дипломатию с президентом крупнейшей в мире ядерной державы, но мы должны его похитить... Вот такие люди нас представляют", — отметил он.Согласно публикации в газете The Telegraph в воскресенье, Хили заявил о своих намерениях во время визита в Киев. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отозвалась на это, назвав его слова влажными фантазиями британских извращенцев. Соединенные Штаты 3 января провели операцию в Венесуэле, в ходе которой были задержаны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, а также нанесены удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где начался первый судебный процесс по обвинению в наркотерроризме. Мадуро отверг все обвинения. Венесуэла, в ответ на этот инцидент, запросила срочное заседание ООН. На время отсутствия Мадуро обязанности лидера страны приняла на себя вице-президент Делси Родригес, которая дала присягу перед Национальной ассамблеей 5 января. Министерство иностранных дел России выразило солидарность с гражданами Венесуэлы, призвав освободить Мадуро и его супругу и предотвратить обострение ситуации. Китай также отметил, что США нарушили международные нормы.

https://1prime.ru/20260112/britaniya-866387079.html

https://1prime.ru/20260112/konflikt-866386613.html

венесуэла

запад

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

николас мадуро, the telegraph, владимир путин, венесуэла, запад, великобритания, мария захарова, мид рф, оон