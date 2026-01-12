Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дамоклов меч". СМИ выяснили, как Путин может помочь ЕС
"Дамоклов меч". СМИ выяснили, как Путин может помочь ЕС
Европа могла бы помешать реализации планов главы Белого дома Дональда Трампа по Гренландии только налаживанием отношений с Россией, утверждает Geopolitika.news.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Европа могла бы помешать реализации планов главы Белого дома Дональда Трампа по Гренландии только налаживанием отношений с Россией, утверждает Geopolitika.news. "У Трампа всегда в руках "Дамоклов меч", который уже навис над Европой: он манипулирует "угрозой" со стороны России Европе и может договориться с Владимиром Путиным, что автоматически сделает Европу побежденной стороной. &lt;…&gt; Теоретически Европа могла бы помешать Трампу только одним способом: она могла бы продвинуться в своих переговорах с Путиным", — говорится в публикации.Как отмечает издание, в последнее время тенденцию к диалогу с Москвой начали демонстрировать французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По словам автора публикации, канцлер Германии Фридрих Мерц также "сменил тон на более примирительный, высказываясь о Москве".В пятницу Джорджа Мелони заявила, что Европа должна инициировать переговоры с Россией по вопросу Украины, и предложила назначить спецпосланника ЕС для украинского урегулирования. В декабре французский президент отметил, что для европейских стран было бы полезно восстановить диалог с российским руководством. Позже Макрон упомянул, что в ближайшие недели может состояться разговор с Путиным. На заявления Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что возможные контакты между лидерами должны быть направлены на понимание позиций друг друга, а не ограничиваться чтением нотаций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
"Дамоклов меч". СМИ выяснили, как Путин может помочь ЕС

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Европа могла бы помешать реализации планов главы Белого дома Дональда Трампа по Гренландии только налаживанием отношений с Россией, утверждает Geopolitika.news.
Трампа всегда в руках "Дамоклов меч", который уже навис над Европой: он манипулирует "угрозой" со стороны России Европе и может договориться с Владимиром Путиным, что автоматически сделает Европу побежденной стороной. <…> Теоретически Европа могла бы помешать Трампу только одним способом: она могла бы продвинуться в своих переговорах с Путиным", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, в последнее время тенденцию к диалогу с Москвой начали демонстрировать французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По словам автора публикации, канцлер Германии Фридрих Мерц также "сменил тон на более примирительный, высказываясь о Москве".
В пятницу Джорджа Мелони заявила, что Европа должна инициировать переговоры с Россией по вопросу Украины, и предложила назначить спецпосланника ЕС для украинского урегулирования.
В декабре французский президент отметил, что для европейских стран было бы полезно восстановить диалог с российским руководством. Позже Макрон упомянул, что в ближайшие недели может состояться разговор с Путиным.
На заявления Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что возможные контакты между лидерами должны быть направлены на понимание позиций друг друга, а не ограничиваться чтением нотаций.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
