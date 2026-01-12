https://1prime.ru/20260112/putin-866412321.html

"Дамоклов меч". СМИ выяснили, как Путин может помочь ЕС

"Дамоклов меч". СМИ выяснили, как Путин может помочь ЕС - 12.01.2026, ПРАЙМ

"Дамоклов меч". СМИ выяснили, как Путин может помочь ЕС

Европа могла бы помешать реализации планов главы Белого дома Дональда Трампа по Гренландии только налаживанием отношений с Россией, утверждает Geopolitika.news. | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T20:00+0300

европа

гренландия

москва

владимир путин

дональд трамп

эммануэль макрон

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Европа могла бы помешать реализации планов главы Белого дома Дональда Трампа по Гренландии только налаживанием отношений с Россией, утверждает Geopolitika.news. "У Трампа всегда в руках "Дамоклов меч", который уже навис над Европой: он манипулирует "угрозой" со стороны России Европе и может договориться с Владимиром Путиным, что автоматически сделает Европу побежденной стороной. <…> Теоретически Европа могла бы помешать Трампу только одним способом: она могла бы продвинуться в своих переговорах с Путиным", — говорится в публикации.Как отмечает издание, в последнее время тенденцию к диалогу с Москвой начали демонстрировать французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По словам автора публикации, канцлер Германии Фридрих Мерц также "сменил тон на более примирительный, высказываясь о Москве".В пятницу Джорджа Мелони заявила, что Европа должна инициировать переговоры с Россией по вопросу Украины, и предложила назначить спецпосланника ЕС для украинского урегулирования. В декабре французский президент отметил, что для европейских стран было бы полезно восстановить диалог с российским руководством. Позже Макрон упомянул, что в ближайшие недели может состояться разговор с Путиным. На заявления Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что возможные контакты между лидерами должны быть направлены на понимание позиций друг друга, а не ограничиваться чтением нотаций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

2026

Новости

европа, гренландия, москва, владимир путин, дональд трамп, эммануэль макрон, ес