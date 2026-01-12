https://1prime.ru/20260112/putin-866412321.html
"Дамоклов меч". СМИ выяснили, как Путин может помочь ЕС
"Дамоклов меч". СМИ выяснили, как Путин может помочь ЕС - 12.01.2026, ПРАЙМ
"Дамоклов меч". СМИ выяснили, как Путин может помочь ЕС
Европа могла бы помешать реализации планов главы Белого дома Дональда Трампа по Гренландии только налаживанием отношений с Россией, утверждает Geopolitika.news. | 12.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Европа могла бы помешать реализации планов главы Белого дома Дональда Трампа по Гренландии только налаживанием отношений с Россией, утверждает Geopolitika.news. "У Трампа всегда в руках "Дамоклов меч", который уже навис над Европой: он манипулирует "угрозой" со стороны России Европе и может договориться с Владимиром Путиным, что автоматически сделает Европу побежденной стороной. <…> Теоретически Европа могла бы помешать Трампу только одним способом: она могла бы продвинуться в своих переговорах с Путиным", — говорится в публикации.Как отмечает издание, в последнее время тенденцию к диалогу с Москвой начали демонстрировать французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По словам автора публикации, канцлер Германии Фридрих Мерц также "сменил тон на более примирительный, высказываясь о Москве".В пятницу Джорджа Мелони заявила, что Европа должна инициировать переговоры с Россией по вопросу Украины, и предложила назначить спецпосланника ЕС для украинского урегулирования. В декабре французский президент отметил, что для европейских стран было бы полезно восстановить диалог с российским руководством. Позже Макрон упомянул, что в ближайшие недели может состояться разговор с Путиным. На заявления Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что возможные контакты между лидерами должны быть направлены на понимание позиций друг друга, а не ограничиваться чтением нотаций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
