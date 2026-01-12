В Госдуме предложили ввести лицензирование деятельности риелторов

https://1prime.ru/20260112/rieltory-866420466.html

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил ввести лицензирование риелторской деятельности с установлением единого контролирующего органа над этой сферой. "В настоящее время правовое регулирование риелтерской деятельности как самостоятельного вида деятельности со стороны государства в должной мере не осуществляет, а регулирование общими положениями гражданского законодательства мы считаем все-таки недостаточным… Первая проблема риелторских услуг связана с допуском на рынок: сопровождать сделки с недвижимостью сегодня может практически любой человек, и у клиента заранее отсутствует возможность понять, имеет ли исполнитель подтвержденную квалификацию, статус и ответственность. Решением должно стать введение лицензирования риелторской деятельности с установлением единого контролирующего органа над этой сферой", - сказал Гаврилов РИА Новости. По его словам, в вопросе с риелторами логичным вариантом может быть Росреестр, при этом необходимо закрепить, какой именно орган выдает лицензии, ведет официальный реестр и осуществляет контроль соблюдения обязательных требований. Глава думского комитета отметил, что в качестве институциональной модели можно использовать подход, уже применяемый в сфере кадастровой деятельности, где государственный реестр специалистов и надзор сочетаются с саморегулированием, но с применением большего контроля. "Вторая проблема касается формирования цены риелторских услуг. Комиссия часто смешивается с дополнительными услугами, появляются новые платежи уже в ходе работы, и итоговая сумма становится известна слишком поздно. Решением должно стать обязательное заключение письменного договора с обязательными положениями до начала каких-либо действий", - добавил Гаврилов. Он уточнил, что в таком договоре базовая услуга должна быть описана через конкретные этапы и сроки, ее стоимость - фиксироваться заранее, дополнительные услуги - выделяться отдельными позициями с отдельной ценой и отдельным согласием клиента, а также должна быть установлена обязанность раскрывать все источники вознаграждения, включая выплаты от третьих лиц, чтобы структура оплаты и мотивация посредника были заранее известны. "В этой же логике должна быть закреплена и финансовая дисциплина результата: оплата услуг должна производиться по результату, а вознаграждение должно исключаться при отсутствии результата и/или при ненадлежащей проверке; одновременно должна быть прямо сформулирована обязанность компенсировать убытки клиенту в случаях причинения ущерба действиями (бездействием) риелтора", - считает политик. Третья проблема, по мнению Гаврилова, связана с расчетами и обращением с материалами по сделке. Он рассказал, что на практике повсеместно используются наличные авансы, передача денег из рук в руки, хранение оригиналов у посредника, а также дистанционные схемы, при которых клиент теряет контроль над процессом и над недвижимостью. "Решением должно стать формирование обязательных безопасных процедур: риелторам должно быть запрещено принимать и хранить денежные средства по сделке, а расчеты должны осуществляться через банковские инструменты либо через нотариальные механизмы. Передача оригиналов должна допускаться только по описи, на ограниченный срок и для конкретного действия, с обязательным возвратом; нарушение этих требований должно рассматриваться как основание для дисциплинарных мер и приостановления лицензии", - подчеркнул депутат. Кроме того, Гаврилов сообщил о существовании четвертой проблемы - отсутствие реальной имущественной ответственности риелторов: при причинении ущерба клиенту нередко оказывается, что взыскать убытки невозможно, и решением, как он считает, должна стать двухуровневая система финансовых гарантий. "Первым уровнем должно быть обязательное страхование профессиональной ответственности как условие получения и сохранения лицензии. Вторым уровнем должен стать компенсационный фонд саморегулируемой организации, из которого будут производиться выплаты в случаях недостаточности страхового покрытия или невозможности взыскания; после выплаты фонд должен иметь право на регрессное взыскание с виновного лица. Здесь необходимо прямо и акцентированно зафиксировать практический эффект: такая конструкция должна "спасти и отсечь", выбить черных риелторов с рынка", - рассказал парламентарий.

