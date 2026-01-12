https://1prime.ru/20260112/rossija-866384667.html
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США - 12.01.2026, ПРАЙМ
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США
Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с этого места Канаду, подсчитало РИА Новости по данным американской... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T04:47+0300
2026-01-12T04:47+0300
2026-01-12T04:47+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
канада
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866384667.jpg?1768182450
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с этого места Канаду, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за десять месяцев российские компании экспортировали в Штаты гречку на 1,8 миллиона долларов против 1,6 миллиона – у канадцев.
Согласно расчетам, Москва поставила в Вашингтон зерна на максимальную сумму с 2022 года, когда американцы купили гречки сразу на 3,3 миллиона долларов.
В результате Россия обогнала Канаду по поставкам гречки и стала ее крупнейшим экспортером на американский рынок.
Уже в разы меньше США закупают гречки из Украины (155,3 тысячи долларов) и Китая (121,7 тысячи долларов). На пятом месте расположилась Литва (119,7 тысячи долларов).
сша
канада
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, канада, москва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, КАНАДА, МОСКВА
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США
Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с этого места Канаду, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за десять месяцев российские компании экспортировали в Штаты гречку на 1,8 миллиона долларов против 1,6 миллиона – у канадцев.
Согласно расчетам, Москва поставила в Вашингтон зерна на максимальную сумму с 2022 года, когда американцы купили гречки сразу на 3,3 миллиона долларов.
В результате Россия обогнала Канаду по поставкам гречки и стала ее крупнейшим экспортером на американский рынок.
Уже в разы меньше США закупают гречки из Украины (155,3 тысячи долларов) и Китая (121,7 тысячи долларов). На пятом месте расположилась Литва (119,7 тысячи долларов).