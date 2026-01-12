Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260112/rossija-866384667.html
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США - 12.01.2026, ПРАЙМ
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США
Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с этого места Канаду, подсчитало РИА Новости по данным американской... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T04:47+0300
2026-01-12T04:47+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
канада
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866384667.jpg?1768182450
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с этого места Канаду, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за десять месяцев российские компании экспортировали в Штаты гречку на 1,8 миллиона долларов против 1,6 миллиона – у канадцев. Согласно расчетам, Москва поставила в Вашингтон зерна на максимальную сумму с 2022 года, когда американцы купили гречки сразу на 3,3 миллиона долларов. В результате Россия обогнала Канаду по поставкам гречки и стала ее крупнейшим экспортером на американский рынок. Уже в разы меньше США закупают гречки из Украины (155,3 тысячи долларов) и Китая (121,7 тысячи долларов). На пятом месте расположилась Литва (119,7 тысячи долларов).
сша
канада
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, канада, москва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, КАНАДА, МОСКВА
04:47 12.01.2026
 
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США

Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с этого места Канаду, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за десять месяцев российские компании экспортировали в Штаты гречку на 1,8 миллиона долларов против 1,6 миллиона – у канадцев.
Согласно расчетам, Москва поставила в Вашингтон зерна на максимальную сумму с 2022 года, когда американцы купили гречки сразу на 3,3 миллиона долларов.
В результате Россия обогнала Канаду по поставкам гречки и стала ее крупнейшим экспортером на американский рынок.
Уже в разы меньше США закупают гречки из Украины (155,3 тысячи долларов) и Китая (121,7 тысячи долларов). На пятом месте расположилась Литва (119,7 тысячи долларов).
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАКАНАДАМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала