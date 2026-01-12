Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Крайне опасен". Во Франции пришли в ужас из-за плана Европы против России - 12.01.2026
"Крайне опасен". Во Франции пришли в ужас из-за плана Европы против России
"Крайне опасен". Во Франции пришли в ужас из-за плана Европы против России - 12.01.2026, ПРАЙМ
"Крайне опасен". Во Франции пришли в ужас из-за плана Европы против России
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказал в соцсети X мнение, что план Еврокомиссии по созданию постоянной европейской армии под... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T20:08+0300
2026-01-12T20:08+0300
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказал в соцсети X мнение, что план Еврокомиссии по созданию постоянной европейской армии под предлогом защиты от якобы российской угрозы представляет серьезную опасность. "Заявление европейского комиссара по обороне стало настоящей сенсацией &lt;…&gt; Разумеется, это преподнесли под предлогом якобы российской угрозы!" — написал он. По мнению политика, план ЕК крайне опасен, поскольку эта европейская армия "будет в первую очередь нацелена на подавление тех, кто хочет выйти из ЕС". В понедельник европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о том, что в Евросоюзе поддерживается идея создания постоянной армии численностью 100 тысяч военных, так как недавние заявления в США по Гренландии наглядно демонстрируют необходимость обеспечения военной независимости ЕС. Еврокомиссия 19 марта представила новый оборонный план под названием "Перевооружение Европы". Однако позже документы были переименованы в "Готовность 2030" в ответ на протесты некоторых стран Евросоюза. Согласно стратегии, предполагается привлечь примерно 800 миллиардов евро за четыре года, в основном за счёт национальных бюджетов (около 650 миллиардов), а также 150 миллиардов в виде кредитов. Еврокомиссия готова предоставить налоговые льготы странам ЕС и перенаправить средства, изначально предназначенные для регионального развития, на нужды обороны. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение оборонных расходов стран ЕС на 1,5% их ВВП. В последние годы Россия отмечает нарастающую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает расширение и называет эти действия "сдерживанием российской агрессии". Российская сторона неоднократно выражала беспокойство в связи с усилением военно-политического блока в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы, но обязательно отреагирует на действия, которые могут быть потенциально опасными для ее интересов.
20:08 12.01.2026
 
"Крайне опасен". Во Франции пришли в ужас из-за плана Европы против России

Филиппо: план ЕК по созданию постоянной европейской армии чрезвычайно опасен

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказал в соцсети X мнение, что план Еврокомиссии по созданию постоянной европейской армии под предлогом защиты от якобы российской угрозы представляет серьезную опасность.
"Заявление европейского комиссара по обороне стало настоящей сенсацией <…> Разумеется, это преподнесли под предлогом якобы российской угрозы!" — написал он.
По мнению политика, план ЕК крайне опасен, поскольку эта европейская армия "будет в первую очередь нацелена на подавление тех, кто хочет выйти из ЕС".
В понедельник европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о том, что в Евросоюзе поддерживается идея создания постоянной армии численностью 100 тысяч военных, так как недавние заявления в США по Гренландии наглядно демонстрируют необходимость обеспечения военной независимости ЕС.
Еврокомиссия 19 марта представила новый оборонный план под названием "Перевооружение Европы". Однако позже документы были переименованы в "Готовность 2030" в ответ на протесты некоторых стран Евросоюза. Согласно стратегии, предполагается привлечь примерно 800 миллиардов евро за четыре года, в основном за счёт национальных бюджетов (около 650 миллиардов), а также 150 миллиардов в виде кредитов. Еврокомиссия готова предоставить налоговые льготы странам ЕС и перенаправить средства, изначально предназначенные для регионального развития, на нужды обороны. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение оборонных расходов стран ЕС на 1,5% их ВВП.
В последние годы Россия отмечает нарастающую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает расширение и называет эти действия "сдерживанием российской агрессии". Российская сторона неоднократно выражала беспокойство в связи с усилением военно-политического блока в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы, но обязательно отреагирует на действия, которые могут быть потенциально опасными для ее интересов.
ЕВРОПАФРАНЦИЯСШАЕСЕКНАТО
 
 
