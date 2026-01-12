Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество - 12.01.2026
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество - 12.01.2026, ПРАЙМ
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество
Русская православная церковь довольна работой московских властей в рождественские дни, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с... | 12.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Русская православная церковь довольна работой московских властей в рождественские дни, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в понедельник. "Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда выразил благодарность городским властям за содействие в проведении праздника Рождества Христова. В.Р. Легойда отметил работу сил правопорядка во время праздничных богослужений, предполагающих массовое участие верующих, что позволило обеспечить безопасность", - сообщили в отделе. Работа городского транспорта в продленном графике дала возможность прихожанам быстро и удобно вернуться домой после праздничного богослужения, отметил Владимир Легойда. "Это очень важно для всех, кто ночью после службы едет домой на метро или автобусе", - процитировали его в синодальном отделе.
22:30 12.01.2026
 
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество

РПЦ довольна работой властей Москвы во время рождественских праздников

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Русская православная церковь довольна работой московских властей в рождественские дни, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в понедельник.
"Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда выразил благодарность городским властям за содействие в проведении праздника Рождества Христова. В.Р. Легойда отметил работу сил правопорядка во время праздничных богослужений, предполагающих массовое участие верующих, что позволило обеспечить безопасность", - сообщили в отделе.
Работа городского транспорта в продленном графике дала возможность прихожанам быстро и удобно вернуться домой после праздничного богослужения, отметил Владимир Легойда.
"Это очень важно для всех, кто ночью после службы едет домой на метро или автобусе", - процитировали его в синодальном отделе.
Заголовок открываемого материала