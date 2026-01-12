https://1prime.ru/20260112/rozhdestvo-866419547.html
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество - 12.01.2026, ПРАЙМ
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество
Русская православная церковь довольна работой московских властей в рождественские дни, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T22:30+0300
2026-01-12T22:30+0300
2026-01-12T22:30+0300
экономика
общество
россия
рождество
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866419379_0:237:3217:2047_1920x0_80_0_0_8e04e57e030adaa4a2960262708ca112.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Русская православная церковь довольна работой московских властей в рождественские дни, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в понедельник. "Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда выразил благодарность городским властям за содействие в проведении праздника Рождества Христова. В.Р. Легойда отметил работу сил правопорядка во время праздничных богослужений, предполагающих массовое участие верующих, что позволило обеспечить безопасность", - сообщили в отделе. Работа городского транспорта в продленном графике дала возможность прихожанам быстро и удобно вернуться домой после праздничного богослужения, отметил Владимир Легойда. "Это очень важно для всех, кто ночью после службы едет домой на метро или автобусе", - процитировали его в синодальном отделе.
https://1prime.ru/20260107/putin-866261480.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866419379_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_af4bad268b5be71d049801c549f89494.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рождество
Экономика, Общество , РОССИЯ, Рождество
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество
РПЦ довольна работой властей Москвы во время рождественских праздников
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Русская православная церковь довольна работой московских властей в рождественские дни, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в понедельник.
"Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда выразил благодарность городским властям за содействие в проведении праздника Рождества Христова. В.Р. Легойда отметил работу сил правопорядка во время праздничных богослужений, предполагающих массовое участие верующих, что позволило обеспечить безопасность", - сообщили в отделе.
Работа городского транспорта в продленном графике дала возможность прихожанам быстро и удобно вернуться домой после праздничного богослужения, отметил Владимир Легойда.
"Это очень важно для всех, кто ночью после службы едет домой на метро или автобусе", - процитировали его в синодальном отделе.
Путин встретил Рождество с Героями России