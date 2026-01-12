"Будьте осторожны". Рубль готовит сюрпризы в 2026-м

https://1prime.ru/20260112/rubl-866078580.html

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Укрепился к доллару больше чем на четверть, и даже традиционное ослабление в декабре не случилось — в минувшем году рубль шел наперекор всем трендам. Что ждет нацвалюту в 2026-м — в материале "Прайм".Удачный годВ декабре рубль прочно обосновался в диапазоне 77-80 за доллар и, судя по всему, не намерен покидать его, по крайней мере, в первую половину января, если не случится чего-то экстраординарного.Все дело в удачном стечении обстоятельств. Прежде всего — спрос на иностранную валюту из-за санкций по-прежнему невысокий. Во-вторых, денежно-кредитная политика была необычайно жесткой. Все первое полугодие ключевая ставка находилась на рекордном уровне — 21%. Это повысило привлекательность рублевых активов для резидентов.Кроме того, из-за падения нефтегазовых доходов Банк России и Минфин активно продавали доллары и евро.И, наконец, доллар за год подешевел почти на 10%.В результате, по данным Bloomberg, российская валюта вошла в топ-5 самых доходных мировых активов, уступив лишь драгоценным металлам.Специалисты уже заговорили о том, что крепкий рубль несет риски для экономики: сокращает доходы экспортеров и бюджета, подрывает конкурентоспособность и инвестиции. И бизнесу, и населению выгоднее хранить деньги на вкладах при нынешних высоких ставках, чем тратить. А если сочетание "сильный рубль + дорогие кредиты" затянется, возможна стагфляция."Мы буквально пухнем от валюты", — высказался недавно на этот счет глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. А руководитель Минэкономразвития Максим Решетников назвал крепкий рубль одним из главных вызовов для экономики.Дальше — большеОднако это не более чем временное явление, уверены эксперты. В 2026-м баланс факторов, поддерживающих национальную валюту, существенно изменится.Главное — смена денежно-кредитной политики. Банк России уже запустил цикл снижения ключевой ставки, и по прогнозам средняя в наступившем году составит 13-15%. Есть и более смелые оценки — 12%."Низкие ставки сделают рублевые инструменты менее привлекательными, повысив спрос на валюту. Одновременно с января сократятся ежедневные продажи долларов и евро ЦБ — до примерно пяти миллиардов рублей. Это приблизительно на 2,4 миллиарда долларов в месяц меньше, что само по себе может ослабить рубль процентов на семь", — говорит основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.Нефтяной фактор тоже работает на ослабление. Сейчас Brent торгуется в районе 60-62 долларов за баррель — почти на 14% дешевле, чем в ноябре. Аналитики ожидают снижения до 55-60 из-за избытка предложения на мировом рынке. Значит, валюты у экспортеров станет еще меньше.Геополитика непредсказуема, но ясно одно: любое улучшение обстановки ускорит уменьшение ставок и рост импорта, любое ухудшение ударит по экспортным доходам. В обоих случаях рубль в проигрыше.Базовый прогноз большинства участников рынка — ослабление. А вот конкретные цифры — вопрос дискуссионный.Согласно проведенному в декабре Банком России макроэкономическому опросу, средний курс в 2026-м ожидается на уровне 90,3 за доллар. Аналитики SberCIB и ВТБ предсказывают 100 к концу года. В первом квартале возможен более резкий скачок до 90-95 из-за сокращения операций ЦБ, затем — стабилизация. Такое ослабление полезно для бюджета и экспортеров — помогает сдерживать импорт и стимулирует отечественное производство.Без резких движенийНо драматического обвала не предвидится. "Динамика валюты несколько поменяется, но это не десятки, а единицы процентов", — заверил в конце декабря замглавы Минфина Алексей Моисеев.Резких движений действительно не будет, соглашается основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. "Среднегодовой курс сместится в район 90 за доллар, по мере снижения ключевой ставки поддержка национальной валюты уменьшится. Влияние фундаментальных факторов — внешней торговли, бюджета и денежно-кредитной политики — станет определяющим", — пояснил он.Конечно, у Банка России и Минфина достаточно рычагов влияния на курс. В случае необходимости ими непременно воспользуются.Прежде всего это бюджетное правило, согласно которому излишки валютных поступлений направляются в ФНБ. Если нефтегазовых доходов мало, рубль поддержат продажи валюты и золота. Четких критериев на год нет, параметры этих операций меняются в зависимости от ситуации.Под бой курантовВ целом настроения рынка можно назвать сбалансированными."Уже в первые дни года давление на рубль усилят сезонный спад экспортных продаж и снижение ставок", — отмечает Александр Шнейдерман. С учетом последних макроданных и динамики рублевых пар, на первой рабочей неделе 2026-го, с 12 по 19 января, рубль, скорее всего, несколько сдаст позиции. Все зависит от спроса, предложения и внешних обстоятельств.Инвесторам уже сейчас стоит приступить к осторожному сокращению рублевых позиций: carry trade пока привлекателен, но его эффективность падает по мере снижения ставки ЦБ, добавляет эксперт.Дать прогноз на целый год сложнее — слишком много неопределенностей. Есть три сценария:

