Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,84%
12.01.2026
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,84%
Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,84%
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,84%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,84%, до 2701,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,26%, до 1105,3 пункта, долларовый РТС – на 1,55%, до 1080,28 пункта.
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,84%
Российский рынок акций за основную сессию понедельника снизился на 0,84%