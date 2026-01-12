Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек НАТО сделал громкое заявление об "Орешнике" - 12.01.2026, ПРАЙМ
Генсек НАТО сделал громкое заявление об "Орешнике"
Генсек НАТО сделал громкое заявление об "Орешнике"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Москва стремится вынудить альянс прекратить оказывать поддержку Киеву с помощью ракеты "Орешник". | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T17:11+0300
2026-01-12T17:11+0300
общество
москва
киев
хорватия
владимир путин
марк рютте
нато
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926576_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_8164e3ff10152e5aa802f5f73b9fc7f5.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Москва стремится вынудить альянс прекратить оказывать поддержку Киеву с помощью ракеты "Орешник"."Россия пытается отговорить нас от оказания помощи Украине", — сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.В понедельник Министерство обороны сообщило, что российские вооруженные силы применили "Орешник" для удара по заводу во Львове, где проходили обслуживание истребители F-16. В результате этот объект был выведен из строя.Массированная атака на украинскую инфраструктуру, в ходе которой применили "Орешник", была осуществлена 9 января. Эта акция стала ответом на неудачную попытку украинских вооруженных сил атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.
москва
киев
хорватия
общество , москва, киев, хорватия, владимир путин, марк рютте, нато, f-16
Общество , МОСКВА, Киев, ХОРВАТИЯ, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО, F-16
17:11 12.01.2026
 
Генсек НАТО сделал громкое заявление об "Орешнике"

Рютте: Россия "Орешником" хочет заставить НАТО прекратить поддерживать Киев

© Фото : NATO Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
 Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Москва стремится вынудить альянс прекратить оказывать поддержку Киеву с помощью ракеты "Орешник".
"Россия пытается отговорить нас от оказания помощи Украине", — сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Новое требование Украины изумило Орбана
Вчера, 17:15
В понедельник Министерство обороны сообщило, что российские вооруженные силы применили "Орешник" для удара по заводу во Львове, где проходили обслуживание истребители F-16. В результате этот объект был выведен из строя.
Массированная атака на украинскую инфраструктуру, в ходе которой применили "Орешник", была осуществлена 9 января. Эта акция стала ответом на неудачную попытку украинских вооруженных сил атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Зеленский закатил истерику после удара "Орешником" по Украине
10 января, 11:02
 
ОбществоМОСКВАКиевХОРВАТИЯВладимир ПутинМарк РюттеНАТОF-16
 
 
