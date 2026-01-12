https://1prime.ru/20260112/ryutte-866405454.html
Генсек НАТО сделал громкое заявление об "Орешнике"
Генсек НАТО сделал громкое заявление об "Орешнике" - 12.01.2026, ПРАЙМ
Генсек НАТО сделал громкое заявление об "Орешнике"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Москва стремится вынудить альянс прекратить оказывать поддержку Киеву с помощью ракеты "Орешник". | 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Москва стремится вынудить альянс прекратить оказывать поддержку Киеву с помощью ракеты "Орешник"."Россия пытается отговорить нас от оказания помощи Украине", — сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.В понедельник Министерство обороны сообщило, что российские вооруженные силы применили "Орешник" для удара по заводу во Львове, где проходили обслуживание истребители F-16. В результате этот объект был выведен из строя.Массированная атака на украинскую инфраструктуру, в ходе которой применили "Орешник", была осуществлена 9 января. Эта акция стала ответом на неудачную попытку украинских вооруженных сил атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.
Генсек НАТО сделал громкое заявление об "Орешнике"
