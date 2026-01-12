https://1prime.ru/20260112/rzhd-866393402.html

РЖД в 2025 году увеличили перевозки пассажиров до рекордных за 20 лет

бизнес

ржд

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в декабре 2025 года выросли на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в целом по году – на 1,9% по сравнению с предыдущим годом и составили рекордные за 20 лет 1,3 миллиарда человек, сообщила компания и прокомментировал РИА Новости ее представитель.РЖД по итогам 2025 года поставят абсолютный рекорд по перевозкам пассажиров в 1,3 миллиарда человек, сообщал в конце декабря гендиректор компании Олег Белозеров. Перевозки пассажиров на сети РЖД в 2024 году выросли на 7% - до 1 миллиарда 284,1 миллиона человек. Замгендиректора РЖД Иван Колесников в конце декабря говорил, что перевозки в 1,3 миллиарда пассажиров станут максимумом с 2006 года."В декабре поездки совершили 106,2 млн пассажиров (+1,2%)… По сети РЖД отправилось более 1,3 млрд пассажиров в 2025 году. В прошлом году с вокзалов и станций железных дорог отправилось 1 млрд 310,2 млн человек (+1,9% к 2024 году)", - говорится в сообщении РЖД.В частности, в дальнем следовании за год отправлено 126,7 миллиона человек (-0,6%), в пригородном сообщении - 1 миллиард 183,5 миллиона человек (+2,2%).Перевозки пассажиров по сети РЖД в декабре в дальнем следовании составили 9 миллионов человек (-4%), в пригородном сообщении - 97,2 миллиона человек (+1,7%)."Это рекордный показатель за последние два десятилетия", - прокомментировали РИА Новости в РЖД показатели перевозок пассажиров за 2025 год.

