Российский двигатель для поезда ВСМ прошел приемочные испытания

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5fb3caa4d9fa1bc0332bd3d92f03db4b.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Тяговый асинхронный двигатель отечественной разработки для российского высокоскоростного поезда успешно прошел приемочные испытания, по своим эксплуатационным и энергетическим характеристикам он находится на уровне лучших мировых аналогов, сообщили РЖД. "Тяговый асинхронный двигатель для высокоскоростного поезда успешно прошел приемочные испытания. Тестирование проводили на площадке завода-изготовителя "Русские электрические двигатели" в Челябинске", - говорится в сообщении РЖД. Новый двигатель ТАД-650 мощностью 650 кВт отличается высокой энергоэффективностью (КПД до 96%) при компактных размерах и малой массе (750 килограмм). "По своим эксплуатационным и энергетическим характеристикам отечественная разработка находится на уровне лучших мировых аналогов", - отмечается в сообщении. Для высокоскоростного поезда из восьми вагонов потребуется восемь двигателей. По две моторные тележки будут устанавливаться под первым, третьим, шестым и восьмым вагонами, именно они приводят в движение электропоезд. Под остальными – будут немоторные тележки. Таким образом тяга равномерно распределяется по составу. Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

2026

