Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский двигатель для поезда ВСМ прошел приемочные испытания - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/rzhd-866402027.html
Российский двигатель для поезда ВСМ прошел приемочные испытания
Российский двигатель для поезда ВСМ прошел приемочные испытания - 12.01.2026, ПРАЙМ
Российский двигатель для поезда ВСМ прошел приемочные испытания
Тяговый асинхронный двигатель отечественной разработки для российского высокоскоростного поезда успешно прошел приемочные испытания, по своим эксплуатационным и | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T14:48+0300
2026-01-12T14:48+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
зеленоград
михаил мишустин
виталий савельев
владимир путин
ржд
"синара"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5fb3caa4d9fa1bc0332bd3d92f03db4b.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Тяговый асинхронный двигатель отечественной разработки для российского высокоскоростного поезда успешно прошел приемочные испытания, по своим эксплуатационным и энергетическим характеристикам он находится на уровне лучших мировых аналогов, сообщили РЖД. "Тяговый асинхронный двигатель для высокоскоростного поезда успешно прошел приемочные испытания. Тестирование проводили на площадке завода-изготовителя "Русские электрические двигатели" в Челябинске", - говорится в сообщении РЖД. Новый двигатель ТАД-650 мощностью 650 кВт отличается высокой энергоэффективностью (КПД до 96%) при компактных размерах и малой массе (750 килограмм). "По своим эксплуатационным и энергетическим характеристикам отечественная разработка находится на уровне лучших мировых аналогов", - отмечается в сообщении. Для высокоскоростного поезда из восьми вагонов потребуется восемь двигателей. По две моторные тележки будут устанавливаться под первым, третьим, шестым и восьмым вагонами, именно они приводят в движение электропоезд. Под остальными – будут немоторные тележки. Таким образом тяга равномерно распределяется по составу. Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
https://1prime.ru/20260107/vsm-866269719.html
москва
санкт-петербург
зеленоград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78436c0ae8c2be8855d9106396df04d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, зеленоград, михаил мишустин, виталий савельев, владимир путин, ржд, "синара", росжелдор
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Зеленоград, Михаил Мишустин, Виталий Савельев, Владимир Путин, РЖД, "Синара", Росжелдор
14:48 12.01.2026
 
Российский двигатель для поезда ВСМ прошел приемочные испытания

РЖД: тяговый асинхронный двигатель для поезда ВСМ прошел приемочные испытания

© POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Тяговый асинхронный двигатель отечественной разработки для российского высокоскоростного поезда успешно прошел приемочные испытания, по своим эксплуатационным и энергетическим характеристикам он находится на уровне лучших мировых аналогов, сообщили РЖД.
"Тяговый асинхронный двигатель для высокоскоростного поезда успешно прошел приемочные испытания. Тестирование проводили на площадке завода-изготовителя "Русские электрические двигатели" в Челябинске", - говорится в сообщении РЖД.
Новый двигатель ТАД-650 мощностью 650 кВт отличается высокой энергоэффективностью (КПД до 96%) при компактных размерах и малой массе (750 килограмм).
"По своим эксплуатационным и энергетическим характеристикам отечественная разработка находится на уровне лучших мировых аналогов", - отмечается в сообщении.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
От Москвы до Валдая поезда по ВСМ будут доезжать за час, заявил Никитин
7 января, 11:44
Для высокоскоростного поезда из восьми вагонов потребуется восемь двигателей. По две моторные тележки будут устанавливаться под первым, третьим, шестым и восьмым вагонами, именно они приводят в движение электропоезд. Под остальными – будут немоторные тележки. Таким образом тяга равномерно распределяется по составу.
Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЗеленоградМихаил МишустинВиталий СавельевВладимир ПутинРЖД"Синара"Росжелдор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала