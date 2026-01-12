https://1prime.ru/20260112/sberbank-866386535.html
Сбербанк назвал самые распространенные в России мошеннические схемы
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Наиболее распространенными в России мошенническими схемами являются бытовые сценарии по линии ЖКХ, тематика доставки по почте или через маркетплейсы, а также воздействие на детей и подростков для совершения ими уголовных преступлений, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Сегодня наиболее распространены бытовые сценарии по линии ЖКХ: замена домофона, электрики, сантехники, а также используется тематика доставки по почте, через маркетплейсы и курьерами... Мошенники всегда действовали беспринципно, но в этом году они вновь переступили границы и начали усиленно атаковать детей и подростков. Их толкают на передачу средств и ценностей родителей и даже на совершение уголовных преступлений", - рассказал зампред.
Все эти предлоги, к сожалению, по-прежнему продолжают быть "эффективными". В целом мошенники уже придумали тысячи предлогов для "контакта", которые они постоянно адаптируют под сезонность, ситуативные события и так далее. Итог большинства схем - убедить перевести деньги на якобы "безопасный счет".
Кузнецов заверил, что помимо традиционных мер защиты транзакций, "Сбер" весь год держал в фокусе внимания обучение и просвещение как эффективные превентивные меры. "Мы разработали обучающие интерактивные материалы - с ними наши сотрудники провели тысячи лекций и уроков в более чем в двух тысячах учебных заведений на всей территории России", - рассказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 14 января в 10.00 мск.
