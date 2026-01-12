https://1prime.ru/20260112/senat-866383491.html

Сенат США может на этой неделе проголосовать по санкциям против России

Сенат США может на этой неделе проголосовать по санкциям против России - 12.01.2026, ПРАЙМ

Сенат США может на этой неделе проголосовать по санкциям против России

Сенат США на этой неделе может проголосовать по законопроекту об усилении санкций против России. | 12.01.2026, ПРАЙМ

экономика

мировая экономика

сша

рф

украина

линдси грэм

дональд трамп

владимир путин

ВАШИНГТОН, 12 янв – ПРАЙМ. Сенат США на этой неделе может проголосовать по законопроекту об усилении санкций против России. Документ пылился в сенате с апреля прошлого года. Соавтор законопроекта, сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), сообщил в минувший четверг, что президент США Дональд Трамп дал проекту "зеленый свет". Известный своей антироссийской риторикой Грэм также выразил надежду, что голосование может пройти уже на этой неделе. Сам Трамп подтвердил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, но выразил надежду, что использовать его не придется. Сейчас у законопроекта 84 соавтора: 42 демократа, 41 республиканец и 1 независимый законодатель. Даты рассмотрения в базе конгресса пока нет. Документом предусматривается введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.

2026

Новости

мировая экономика, сша, рф, украина, линдси грэм, дональд трамп, владимир путин