https://1prime.ru/20260112/serebro-866389820.html
Биржевая цена серебра обновила рекорд
Биржевая цена серебра обновила рекорд - 12.01.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена серебра обновила рекорд
Биржевая цена на серебро в понедельник утром ускорила рост до 6%, обновив исторический рекорд выше уровня в 84 доллара за тройскую унцию, следует из данных... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T09:29+0300
2026-01-12T09:29+0300
2026-01-12T09:29+0300
рынок
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_9c215972ee19d8dccd2c8d747d9e94fd.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник утром ускорила рост до 6%, обновив исторический рекорд выше уровня в 84 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 9.19 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,16% - до 84,225 доллара за унцию, минутами ранее котировки обновили рекорд, поднявшись до 84,55 доллара. При этом цена февральского фьючерса на золото увеличивалась на 82,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,83%, - до 4 583,14 доллара за тройскую унцию.
https://1prime.ru/20260112/zoloto-866387361.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_515ff1df045bcfa9c5b1549747112ca3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, comex
Биржевая цена серебра обновила рекорд
Биржевая цена серебра обновила рекорд, поднявшись выше $84 за тройскую унцию
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник утром ускорила рост до 6%, обновив исторический рекорд выше уровня в 84 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.19 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,16% - до 84,225 доллара за унцию, минутами ранее котировки обновили рекорд, поднявшись до 84,55 доллара.
При этом цена февральского фьючерса на золото увеличивалась на 82,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,83%, - до 4 583,14 доллара за тройскую унцию.
Золото и серебро торгуются в плюсе