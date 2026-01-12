https://1prime.ru/20260112/serebro-866389820.html

Биржевая цена серебра обновила рекорд

Биржевая цена серебра обновила рекорд

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник утром ускорила рост до 6%, обновив исторический рекорд выше уровня в 84 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 9.19 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,16% - до 84,225 доллара за унцию, минутами ранее котировки обновили рекорд, поднявшись до 84,55 доллара. При этом цена февральского фьючерса на золото увеличивалась на 82,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,83%, - до 4 583,14 доллара за тройскую унцию.

