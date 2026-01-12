Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена серебра обновила рекорд - 12.01.2026
Биржевая цена серебра обновила рекорд
Биржевая цена серебра обновила рекорд - 12.01.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена серебра обновила рекорд
Биржевая цена на серебро в понедельник утром ускорила рост до 6%, обновив исторический рекорд выше уровня в 84 доллара за тройскую унцию, следует из данных... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T09:29+0300
2026-01-12T09:29+0300
рынок
comex
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник утром ускорила рост до 6%, обновив исторический рекорд выше уровня в 84 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 9.19 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,16% - до 84,225 доллара за унцию, минутами ранее котировки обновили рекорд, поднявшись до 84,55 доллара. При этом цена февральского фьючерса на золото увеличивалась на 82,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,83%, - до 4 583,14 доллара за тройскую унцию.
рынок, comex
Рынок, Comex
09:29 12.01.2026
 
Биржевая цена серебра обновила рекорд

Биржевая цена серебра обновила рекорд, поднявшись выше $84 за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро
Гранулированное серебро - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Гранулированное серебро. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник утром ускорила рост до 6%, обновив исторический рекорд выше уровня в 84 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.19 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,16% - до 84,225 доллара за унцию, минутами ранее котировки обновили рекорд, поднявшись до 84,55 доллара.
При этом цена февральского фьючерса на золото увеличивалась на 82,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,83%, - до 4 583,14 доллара за тройскую унцию.
