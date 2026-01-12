Цена на серебро установила новый рекорд

https://1prime.ru/20260112/serebro-866404211.html
Биржевая цена на серебро ускорила рост до более 7%, показатель впервые в истории превысил отметку в 85 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускорила рост до более 7%, показатель впервые в истории превысил отметку в 85 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.10 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,41% - до 85,22 доллара за унцию, показатель впервые находится выше уровня в 85 долларов.
