https://1prime.ru/20260112/serebro-866409088.html

Эксперт оценила риски коррекции на рынке серебра

Эксперт оценила риски коррекции на рынке серебра - 12.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценила риски коррекции на рынке серебра

Мировые цены на серебро могут достичь 96 долларов за тройскую унцию в случае продолжения роста стоимости, однако риски коррекции высоки из-за сильного перегрева | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T19:01+0300

2026-01-12T19:01+0300

2026-01-12T19:01+0300

экономика

"бкс мир инвестиций"

серебро

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_9c215972ee19d8dccd2c8d747d9e94fd.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут достичь 96 долларов за тройскую унцию в случае продолжения роста стоимости, однако риски коррекции высоки из-за сильного перегрева на рынке драгметаллов, такое мнение высказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Ранее в понедельник биржевая цена на металл впервые в истории превысила отметку в 85 долларов за тройскую унцию. "Долгое время серебро и другие драгметаллы сильно отставали от динамики золота, и в последние месяцы происходит их стремительная переоценка. В целом все драгметаллы сейчас выглядят сильно перегретыми. Недооценка серебра по отношению к золоту тоже нивелирована. Конечно, оно может еще какое-то время продолжать рост", - рассказала эксперт. Тем не менее Рокотянская отметила, что покупка на текущих уровнях уже выглядит рискованной. По ее словам, трехзначного уровня котировок ожидать пока рано. "В случае продолжения восходящего движения целью может выступить уровень 96 долларов за унцию. Но риски угодить в коррекцию также высоки", - добавила аналитик. С начала года стоимость серебра увеличилась почти на 15% - 2 января цена на металл на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за тройскую унцию. За прошлый год серебро подорожало примерно в 2,6 раза - с 29,9 доллара.

https://1prime.ru/20260112/serebro-866404211.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

"бкс мир инвестиций", серебро