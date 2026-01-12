Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.01.2026
Эксперт оценила риски коррекции на рынке серебра
Мировые цены на серебро могут достичь 96 долларов за тройскую унцию в случае продолжения роста стоимости, однако риски коррекции высоки из-за сильного перегрева | 12.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут достичь 96 долларов за тройскую унцию в случае продолжения роста стоимости, однако риски коррекции высоки из-за сильного перегрева на рынке драгметаллов, такое мнение высказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Ранее в понедельник биржевая цена на металл впервые в истории превысила отметку в 85 долларов за тройскую унцию. "Долгое время серебро и другие драгметаллы сильно отставали от динамики золота, и в последние месяцы происходит их стремительная переоценка. В целом все драгметаллы сейчас выглядят сильно перегретыми. Недооценка серебра по отношению к золоту тоже нивелирована. Конечно, оно может еще какое-то время продолжать рост", - рассказала эксперт. Тем не менее Рокотянская отметила, что покупка на текущих уровнях уже выглядит рискованной. По ее словам, трехзначного уровня котировок ожидать пока рано. "В случае продолжения восходящего движения целью может выступить уровень 96 долларов за унцию. Но риски угодить в коррекцию также высоки", - добавила аналитик. С начала года стоимость серебра увеличилась почти на 15% - 2 января цена на металл на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за тройскую унцию. За прошлый год серебро подорожало примерно в 2,6 раза - с 29,9 доллара.
19:01 12.01.2026
 
Эксперт оценила риски коррекции на рынке серебра

Рокотянская: цена на серебро в мире может достичь $96, но риски коррекции высоки

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут достичь 96 долларов за тройскую унцию в случае продолжения роста стоимости, однако риски коррекции высоки из-за сильного перегрева на рынке драгметаллов, такое мнение высказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Ранее в понедельник биржевая цена на металл впервые в истории превысила отметку в 85 долларов за тройскую унцию.
"Долгое время серебро и другие драгметаллы сильно отставали от динамики золота, и в последние месяцы происходит их стремительная переоценка. В целом все драгметаллы сейчас выглядят сильно перегретыми. Недооценка серебра по отношению к золоту тоже нивелирована. Конечно, оно может еще какое-то время продолжать рост", - рассказала эксперт.
Тем не менее Рокотянская отметила, что покупка на текущих уровнях уже выглядит рискованной. По ее словам, трехзначного уровня котировок ожидать пока рано.
"В случае продолжения восходящего движения целью может выступить уровень 96 долларов за унцию. Но риски угодить в коррекцию также высоки", - добавила аналитик.
С начала года стоимость серебра увеличилась почти на 15% - 2 января цена на металл на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за тройскую унцию. За прошлый год серебро подорожало примерно в 2,6 раза - с 29,9 доллара.
Цена на серебро установила новый рекорд
