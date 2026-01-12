Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-12T19:36+0300
2026-01-12T19:36+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро подскакивает уже на 8,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 86 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.21 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,53% - до 86,108 доллара за унцию, показатель впервые находится выше уровня в 86 долларов.
рынок, comex, серебро
Экономика, Рынок, Comex, серебро
19:36 12.01.2026
 
Цена на серебро впервые в истории превысила 86 долларов

Биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше $86 за тройскую унцию

© РИА Новости . Павел Лисицын
Выплавка серебряных слитков в цехе
Выплавка серебряных слитков в цехе - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Выплавка серебряных слитков в цехе. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро подскакивает уже на 8,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 86 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.21 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,53% - до 86,108 доллара за унцию, показатель впервые находится выше уровня в 86 долларов.
