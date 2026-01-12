https://1prime.ru/20260112/serebro-866411133.html
Цена на серебро впервые в истории превысила 86 долларов
Цена на серебро впервые в истории превысила 86 долларов
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро подскакивает уже на 8,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 86 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.21 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,53% - до 86,108 доллара за унцию, показатель впервые находится выше уровня в 86 долларов.
