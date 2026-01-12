https://1prime.ru/20260112/siyyarto-866406526.html

Сийярто высказался о дерзком требовании Украины

Сийярто высказался о дерзком требовании Украины - 12.01.2026, ПРАЙМ

Сийярто высказался о дерзком требовании Украины

Евросоюзу придется полностью взять на себя расходы на поддержание Киева из-за отказа США, заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T17:48+0300

2026-01-12T17:48+0300

2026-01-12T17:49+0300

киев

украина

сша

петер сийярто

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865363645_714:202:3127:1559_1920x0_80_0_0_b66edb6b1d79dc82b497dd90cb7aa897.jpg

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Евросоюзу придется полностью взять на себя расходы на поддержание Киева из-за отказа США, заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто. "Президент США высказался ясно. С момента своего избрания Америка для него всегда была на первом месте, и он не будет раздавать деньги американских избирателей бесплатно, поэтому очевидно, что Брюссель, исходя из своей военной политики, хочет отдать эти 800 миллиардов долларов Украине", — сказал он на пресс-конференции в Будапеште.Он отметил, что пока текущее правительство Венгрии остается у власти, никаких средств в Киев направлено не будет. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 3 января объявила, что для восстановления страны и её экономического роста в течение следующего десятилетия потребуется 800 миллиардов долларов. По её словам, Киев надеется привлечь эти средства через гранты, кредиты и частные инвестиции. Украинский бюджет на 2026 год был утверждён с беспрецедентным дефицитом. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что уже в феврале могут возникнуть проблемы с финансированием зарплат военных и закупки вооружения. Тем временем, официальные лица в Киеве планируют покрыть бюджетные пробелы за счёт помощи от западных партнёров, которая постепенно уменьшается. Выходом могло бы стать прекращение боевых действий и сокращение численности вооружённых сил Украины, на чём неоднократно настаивали в России. Однако, киевские власти продолжают игнорировать призывы к мирному решению, несмотря на отсутствие финансовых средств и существующие вызовы, в том числе с содержанием вооружённых сил.

https://1prime.ru/20260111/siyyarto-866366085.html

https://1prime.ru/20260111/orban-866369966.html

киев

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, украина, сша, петер сийярто, ес