Сийярто высказался о дерзком требовании Украины - 12.01.2026, ПРАЙМ
Сийярто высказался о дерзком требовании Украины
Евросоюзу придется полностью взять на себя расходы на поддержание Киева из-за отказа США, заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии... | 12.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Евросоюзу придется полностью взять на себя расходы на поддержание Киева из-за отказа США, заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто. "Президент США высказался ясно. С момента своего избрания Америка для него всегда была на первом месте, и он не будет раздавать деньги американских избирателей бесплатно, поэтому очевидно, что Брюссель, исходя из своей военной политики, хочет отдать эти 800 миллиардов долларов Украине", — сказал он на пресс-конференции в Будапеште.Он отметил, что пока текущее правительство Венгрии остается у власти, никаких средств в Киев направлено не будет. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 3 января объявила, что для восстановления страны и её экономического роста в течение следующего десятилетия потребуется 800 миллиардов долларов. По её словам, Киев надеется привлечь эти средства через гранты, кредиты и частные инвестиции. Украинский бюджет на 2026 год был утверждён с беспрецедентным дефицитом. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что уже в феврале могут возникнуть проблемы с финансированием зарплат военных и закупки вооружения. Тем временем, официальные лица в Киеве планируют покрыть бюджетные пробелы за счёт помощи от западных партнёров, которая постепенно уменьшается. Выходом могло бы стать прекращение боевых действий и сокращение численности вооружённых сил Украины, на чём неоднократно настаивали в России. Однако, киевские власти продолжают игнорировать призывы к мирному решению, несмотря на отсутствие финансовых средств и существующие вызовы, в том числе с содержанием вооружённых сил.
17:48 12.01.2026 (обновлено: 17:49 12.01.2026)
 
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Евросоюзу придется полностью взять на себя расходы на поддержание Киева из-за отказа США, заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Президент США высказался ясно. С момента своего избрания Америка для него всегда была на первом месте, и он не будет раздавать деньги американских избирателей бесплатно, поэтому очевидно, что Брюссель, исходя из своей военной политики, хочет отдать эти 800 миллиардов долларов Украине", — сказал он на пресс-конференции в Будапеште.
Он отметил, что пока текущее правительство Венгрии остается у власти, никаких средств в Киев направлено не будет.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 3 января объявила, что для восстановления страны и её экономического роста в течение следующего десятилетия потребуется 800 миллиардов долларов. По её словам, Киев надеется привлечь эти средства через гранты, кредиты и частные инвестиции.
Украинский бюджет на 2026 год был утверждён с беспрецедентным дефицитом. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что уже в феврале могут возникнуть проблемы с финансированием зарплат военных и закупки вооружения. Тем временем, официальные лица в Киеве планируют покрыть бюджетные пробелы за счёт помощи от западных партнёров, которая постепенно уменьшается.
Выходом могло бы стать прекращение боевых действий и сокращение численности вооружённых сил Украины, на чём неоднократно настаивали в России. Однако, киевские власти продолжают игнорировать призывы к мирному решению, несмотря на отсутствие финансовых средств и существующие вызовы, в том числе с содержанием вооружённых сил.
Заголовок открываемого материала