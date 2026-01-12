https://1prime.ru/20260112/smartfony-866407770.html

Apple заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году

Apple заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году - 12.01.2026, ПРАЙМ

Apple заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году

Компания Apple обогнала южнокорейскую Samsung и заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году, ее доля на рынке составила 20%, следует из исследования... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T18:38+0300

2026-01-12T18:38+0300

2026-01-12T18:38+0300

экономика

технологии

бизнес

япония

индия

apple

samsung

xiaomi

https://cdnn.1prime.ru/img/83277/14/832771400_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b71fbe43712a5e27106c144af49c7db0.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Компания Apple обогнала южнокорейскую Samsung и заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году, ее доля на рынке составила 20%, следует из исследования аналитической Counterpoint Research. "Apple лидировала на мировом рынке смартфонов с долей в 20% и ростом продаж 10% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем среди пяти ведущих брендов", - говорится в сообщении. По итогам 2024 года первое место занимала Samsung. Как указывают аналитики организации, рост продаж Apple обусловлен расширением присутствия компании, а также увеличением спроса на развивающихся и средних рынках. Модель iPhone 17 приобрела значительную популярность в четвертом квартале после успешного запуска, в то время как iPhone 16 демонстрировал хорошие результаты в Японии, Индии и Юго-Восточной Азии. Второе место по доле на рынке смартфонов заняла южнокорейская Samsung, она составила в прошлом году 19%. Продажи компании за отчетный период выросли на 5% за счет спроса на модели серии Galaxy A, а также Galaxy Fold7 и S25 в премиум-сегменте. Третье место вновь заняла китайская Xiaomi, ее доля на рынке составила 13%. Компания продемонстрировала стабильные показатели в 2025 году за счет устойчивого спроса на развивающихся рынках, а также баланса продаж флагманов и смартфонов среднего сегмента. Четвертое и пятое места заняли китайские производители Vivo и OPPO, их общая доля на рынке составила 11%. За пределами пятерки лидеров по продажам сильный рост показателей в 2025 году продемонстрировали Nothing и Google - на 31% и 25% соответственно. В целом мировые поставки смартфонов по итогам 2025 года выросли на 2%, завершив в плюсе второй год подряд. Рынок сохранял динамику роста на протяжении всего года, в первую очередь благодаря премиализации. Аналитики Counterpoint ожидают, что в 2026 году рынок смартфонов ожидает спад на фоне дефицита чипов и роста стоимости компонентов, поскольку производители процессоров отдают приоритет центрам искусственного интеллекта, а не смартфонам. Организация предполагает, что продажи сократятся в текущем году на 3%.

https://1prime.ru/20251126/apple-864969480.html

япония

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, япония, индия, apple, samsung, xiaomi