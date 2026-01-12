Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС включил в соглашение с Великобританией пункт о компенсации - 12.01.2026
СМИ: ЕС включил в соглашение с Великобританией пункт о компенсации
СМИ: ЕС включил в соглашение с Великобританией пункт о компенсации - 12.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС включил в соглашение с Великобританией пункт о компенсации
Евросоюз включил в текст ветеринарного соглашения с Великобританией пункт о крупной финансовой компенсации в случае расторжения этого договора со стороны... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T11:52+0300
2026-01-12T11:52+0300
мировая экономика
великобритания
брюссель
лондон
кир стармер
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82772/59/827725933_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24a337c3def76b5518793a06930a870e.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Евросоюз включил в текст ветеринарного соглашения с Великобританией пункт о крупной финансовой компенсации в случае расторжения этого договора со стороны Лондона, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа. Так называемое ветеринарное соглашение между ЕС и Великобританией направлено на устранение бюрократических препятствий для британских экспортеров продуктов питания, которые возникли в связи с Brexit. Переговоры ведет лейбористское правительство премьер-министра Кира Стармера, который рассматривает сделку как важнейший элемент своих планов по улучшению торговых отношений с Брюсселем. Дипломаты ЕС назвали условие о компенсации "поправкой Фаража", призванной снизить риск разрыва договоренностей, которым грозит лидер партии Reform UK Найджел Фараж в случае своего прихода к власти. "Поправка Фаража" гласит, что, если какая-либо из сторон выйдет из соглашения, она должна выплатить компенсацию, включающую расходы на создание "инфраструктуры и оборудования, первоначальный набор и обучение персонала, необходимых для установления пограничного контроля". При этом Фараж в воскресенье подтвердил изданию, что разорвет любое соглашение, заключенное лейбористами с ЕС. Представитель Лейбористской партии заявил, что подробные переговоры с Брюсселем по точным условиям сделки еще не начались.
11:52 12.01.2026
 
СМИ: ЕС включил в соглашение с Великобританией пункт о компенсации

FT: Евросоюз страхует сделку с Лондоном пунктом о крупной компенсации

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг ЕС на улице Лондона
Флаг ЕС на улице Лондона - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Флаг ЕС на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Евросоюз включил в текст ветеринарного соглашения с Великобританией пункт о крупной финансовой компенсации в случае расторжения этого договора со стороны Лондона, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа.
Так называемое ветеринарное соглашение между ЕС и Великобританией направлено на устранение бюрократических препятствий для британских экспортеров продуктов питания, которые возникли в связи с Brexit. Переговоры ведет лейбористское правительство премьер-министра Кира Стармера, который рассматривает сделку как важнейший элемент своих планов по улучшению торговых отношений с Брюсселем.
Флаг Евросоюза
Европейцы поддерживают создание 100-тысячной армии ЕС, заявил еврокомиссар
Вчера, 22:39
Дипломаты ЕС назвали условие о компенсации "поправкой Фаража", призванной снизить риск разрыва договоренностей, которым грозит лидер партии Reform UK Найджел Фараж в случае своего прихода к власти. "Поправка Фаража" гласит, что, если какая-либо из сторон выйдет из соглашения, она должна выплатить компенсацию, включающую расходы на создание "инфраструктуры и оборудования, первоначальный набор и обучение персонала, необходимых для установления пограничного контроля". При этом Фараж в воскресенье подтвердил изданию, что разорвет любое соглашение, заключенное лейбористами с ЕС.
Представитель Лейбористской партии заявил, что подробные переговоры с Брюсселем по точным условиям сделки еще не начались.
 
Заголовок открываемого материала