https://1prime.ru/20260112/smi-866393527.html

СМИ: ЕС включил в соглашение с Великобританией пункт о компенсации

СМИ: ЕС включил в соглашение с Великобританией пункт о компенсации - 12.01.2026, ПРАЙМ

СМИ: ЕС включил в соглашение с Великобританией пункт о компенсации

Евросоюз включил в текст ветеринарного соглашения с Великобританией пункт о крупной финансовой компенсации в случае расторжения этого договора со стороны... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T11:52+0300

2026-01-12T11:52+0300

2026-01-12T11:52+0300

мировая экономика

великобритания

брюссель

лондон

кир стармер

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82772/59/827725933_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24a337c3def76b5518793a06930a870e.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Евросоюз включил в текст ветеринарного соглашения с Великобританией пункт о крупной финансовой компенсации в случае расторжения этого договора со стороны Лондона, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа. Так называемое ветеринарное соглашение между ЕС и Великобританией направлено на устранение бюрократических препятствий для британских экспортеров продуктов питания, которые возникли в связи с Brexit. Переговоры ведет лейбористское правительство премьер-министра Кира Стармера, который рассматривает сделку как важнейший элемент своих планов по улучшению торговых отношений с Брюсселем. Дипломаты ЕС назвали условие о компенсации "поправкой Фаража", призванной снизить риск разрыва договоренностей, которым грозит лидер партии Reform UK Найджел Фараж в случае своего прихода к власти. "Поправка Фаража" гласит, что, если какая-либо из сторон выйдет из соглашения, она должна выплатить компенсацию, включающую расходы на создание "инфраструктуры и оборудования, первоначальный набор и обучение персонала, необходимых для установления пограничного контроля". При этом Фараж в воскресенье подтвердил изданию, что разорвет любое соглашение, заключенное лейбористами с ЕС. Представитель Лейбористской партии заявил, что подробные переговоры с Брюсселем по точным условиям сделки еще не начались.

https://1prime.ru/20260111/es-866379977.html

великобритания

брюссель

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, великобритания, брюссель, лондон, кир стармер, ес