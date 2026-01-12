https://1prime.ru/20260112/smi-866393527.html
СМИ: ЕС включил в соглашение с Великобританией пункт о компенсации
СМИ: ЕС включил в соглашение с Великобританией пункт о компенсации - 12.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС включил в соглашение с Великобританией пункт о компенсации
Евросоюз включил в текст ветеринарного соглашения с Великобританией пункт о крупной финансовой компенсации в случае расторжения этого договора со стороны...
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Евросоюз включил в текст ветеринарного соглашения с Великобританией пункт о крупной финансовой компенсации в случае расторжения этого договора со стороны Лондона, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа. Так называемое ветеринарное соглашение между ЕС и Великобританией направлено на устранение бюрократических препятствий для британских экспортеров продуктов питания, которые возникли в связи с Brexit. Переговоры ведет лейбористское правительство премьер-министра Кира Стармера, который рассматривает сделку как важнейший элемент своих планов по улучшению торговых отношений с Брюсселем. Дипломаты ЕС назвали условие о компенсации "поправкой Фаража", призванной снизить риск разрыва договоренностей, которым грозит лидер партии Reform UK Найджел Фараж в случае своего прихода к власти. "Поправка Фаража" гласит, что, если какая-либо из сторон выйдет из соглашения, она должна выплатить компенсацию, включающую расходы на создание "инфраструктуры и оборудования, первоначальный набор и обучение персонала, необходимых для установления пограничного контроля". При этом Фараж в воскресенье подтвердил изданию, что разорвет любое соглашение, заключенное лейбористами с ЕС. Представитель Лейбористской партии заявил, что подробные переговоры с Брюсселем по точным условиям сделки еще не начались.
