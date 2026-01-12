https://1prime.ru/20260112/sovfedja-866385030.html

В Совфеде рассказали о зарплате для получения максимума пенсионных баллов

В Совфеде рассказали о зарплате для получения максимума пенсионных баллов

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Заработная плата для получения максимального количества пенсионных баллов в 2026 году должна составлять 248 тысяч рублей в месяц, за год можно получить десять пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. "Предельная база для начисления страховых взносов на 2026 год составит 2 миллиона 979 тысяч рублей, что составляет 248 250 рублей в месяц. Для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК - ред.) заработная плата граждан должна составлять в месяц в 2026 году 248 250 рублей и более", - сказала Мельникова. Сенатор напомнила, что за год можно получить не более десяти пенсионных баллов. "Например, при стаже 37 лет и максимальной заработной плате 248 250 рублей, что составляет десять ИПК, размер пенсии составит 67585,59 рубля. Данная сумма получается путем умножения полученных гражданином пенсионных баллов на их стоимость в 2026 году - 156,76 рубля - и прибавления к этой сумме фиксированной выплаты к пенсии - 9584,69 рубля", - добавила Мельникова.

