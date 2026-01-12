Суд в Москве оштрафовал женщину за оскорбление в Telegram

https://1prime.ru/20260112/sud-866384337.html

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере является поводом для назначения штрафа в РФ, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Такое дело рассмотрел суд в Москве. Как указано в материалах дела, женщина в Telegram направила собеседнице аудиосообщения оскорбительного содержания. Получательница обратилась в прокуратуру, где в действиях обидчицы усмотрели признаки правонарушения по статье КоАП "Оскорбление". Доказательством в рамках дела, среди прочего, явился акт прослушивания аудиозаписи. В суде женщина вину признала, в содеянном раскаялась. Согласно материалам суда, обидчице назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.

