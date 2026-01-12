Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тегеране более 70 часов отсутствует интернет-связь - 12.01.2026
В Тегеране более 70 часов отсутствует интернет-связь
В Тегеране более 70 часов отсутствует интернет-связь - 12.01.2026, ПРАЙМ
В Тегеране более 70 часов отсутствует интернет-связь
Интернет-связь в столице Ирана - Тегеране отсутствует более 70 часов, передает корреспондент РИА Новости. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T06:27+0300
2026-01-12T06:27+0300
технологии
мировая экономика
иран
тегеран
сша
ТЕГЕРАН, 12 янв - ПРАЙМ. Интернет-связь в столице Ирана - Тегеране отсутствует более 70 часов, передает корреспондент РИА Новости. Также он выяснил, что мобильная связь работает с перебоями днем и отключается в ночное время суток, отключена и услуга отправки сообщений СМС. Сервис мониторинга интернета NetBlocks сообщил в прошлый четверг, что в Иране впервые за время текущих протестов было зафиксировано полное отключение интернет-услуг по всей стране, на фоне продолжающихся протестов и забастовок, вызванных снижением покупательской способности населения, ухудшения жизни и инфляцией. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
иран
тегеран
сша
технологии, мировая экономика, иран, тегеран, сша
Технологии, Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, США
06:27 12.01.2026
 
В Тегеране более 70 часов отсутствует интернет-связь

Интернет-связь в Тегеране отсутствует более 70 часов

ТЕГЕРАН, 12 янв - ПРАЙМ. Интернет-связь в столице Ирана - Тегеране отсутствует более 70 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Также он выяснил, что мобильная связь работает с перебоями днем и отключается в ночное время суток, отключена и услуга отправки сообщений СМС.
Сервис мониторинга интернета NetBlocks сообщил в прошлый четверг, что в Иране впервые за время текущих протестов было зафиксировано полное отключение интернет-услуг по всей стране, на фоне продолжающихся протестов и забастовок, вызванных снижением покупательской способности населения, ухудшения жизни и инфляцией.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
 
